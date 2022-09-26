ADHD成年患者增 有關藥物處方十年升雙倍

根據澳洲藥物津貼計劃（Pharmaceutical Benefits Scheme，PBS）的年度數據顯示，兩種最常用的ADHD藥物派醋甲酯（Methylphenidate），或名稱利他林（Ritalin）和另一種藥物右旋安非他命（Dextroamphetamine），在去年處方超過 100 萬次。





使用利他林的成年人增幅最大，到2021年增加近三倍，達到160,000次。右旋安非他命的成人處方數量大約增雙倍，近390,000次。





在過去的一年，為成人處方有關藥物，比兒童的處方多出約24,000次。 而在2013年，兒童處方比成人處方多出10,000次。





Advertisement

澳洲和新西蘭皇家精神病學家學院發言人向《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）表示，這些數字反映人們對服用精神藥物的恥辱感減少，以及社區中，特別是成年人對ADHD的認識提高。





越來越多的成年人，特別是女性，被診斷出患有ADHD，這是一種心理健康問題，患者會無法集中注意力，對某些人來說，還有過度活躍的症狀。





一些心理學家和精神病學家認為，女性患者年幼時在課堂上可能不像患有過度活躍症的男孩那樣擾人，因此容易出現被忽略診斷的情況。





澳洲家庭醫生 Brad McKay 向7號新聞表示，他認為很多人在 新冠疫情期間都處於封城狀態，令他們留意到自己注意力持續時間很短。





Brad McKay表示，由於患者增加，一些精神科醫生的病人已等候超過6個月。





他補充，許多成年後被診斷患有ADHD症的人，在童年時期曾被忽視，而其他人則因各種原因沒有服藥。





他指他有一些患者可能在童年時就被診斷出患ADHD，但他們的父母不希望他們服藥，令他們成年後，在工作中出現困難。





LISTEN TO 今日溫楚良繼續與在雪梨執業的陳兆正精神專科醫生 (Dr Charles Chan) 談談患有 ADHD「專注力失調與過度活躍症」的成人與他們做一些「不為社會接納的行為」兩者之間有何關係。 SBS Chinese 12/08/2021 10:18 Play

LISTEN TO 大家常常會聼見有人提及 ADHD，即是「專注力失調與過度活躍症」。究竟患者有些什麽病徵呢? SBS Chinese 09/05/2019 08:46 Play





澳洲和新西蘭皇家精神病學家學院發言人指，半數到三分之二的成年人因為 ADHD 而去看精神科醫生有被處方藥物。





然而，他強調，許多尋求ADHD診斷的人從未去看精神科醫生，而是從全科醫生或心理學家那裡獲得了非藥物的健康幫助。





發言人指，「即使藥物有很高療效，但不是每個人都需要藥物，對於部分人來說，改變生活方式可能更好」





ADHD 藥物的處方率一直受到爭議，例如在1990年至2000年期間，澳洲接受藥物治療的兒童人數增加了9倍。





但身兼精神科醫生的澳洲ADHD協會的董事會成員Roger Paterson指，服用精神藥物的人數的確逐年增加，但仍遠低於兒童和成人的預期確診率。





據估計，大約每20名澳洲兒童中就有一名患有ADHD，大約 2.5% 的成年人患有ADHD，但並非所有這些人都會被確診。





但來自邦德大學 （Bond University）的研究團隊，使用來自澳洲兒童健康縱向研究中兩個年齡組的數據，證實 ADHD 的診斷有所增加，但父母關於 ADHD 相關行為的報告相對穩定，引起了關於過度診斷的問題。





而在下月初，澳洲ADHD協會將發布首個基於澳洲數據的ADHD臨床指南，指南將包含132條針對ADHD患者的診斷、治療和支援的建議。



