艾巴尼斯：計劃與越南升級為全面戰略夥伴關係

上周，在涉及南中國海的領土爭議中，越南指責一艘研究船及其護航船侵犯其主權。





艾巴尼斯表示，澳洲和越南在南中國海問題上有著相同的看法，區內的海事法需要得到維護。





自2020年起，中國對澳洲多項進口商品施加懲罰性關稅，，而大麥是其中一種。





在聯邦政府持續的外交活動之後，有希望很快取消有關制裁。





隨著雙方談判繼續，艾巴尼斯在他的東南亞之行中一直小心翼翼，試圖安撫區內領導人，指美中之間的衝突並非不可避免——澳洲亦沒有忘記他們。





他說，澳洲正在盡力穩定與中國的關係，而對話和互相尊重是關鍵。





艾巴尼斯還試圖就澳洲計劃根據 澳美英安全聯盟AUKUS獲核潛艇技術的協議，試圖令區內國家放心。





艾巴尼斯指澳洲政府對新能力、技術和人員的投資毫無疑問地關乎澳洲的國防和國家主權。





美國與中國國防部長周六在新加坡出席「香格里拉對話」，在會場外的通道，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與中國國防部長李尚福禮貌性握手，但雙方沒有對話。





奧斯汀說，美國方面也希望與中國進行實質性對話。





奧斯汀表示，晚宴前雙方的握手，並不能取代實質的接觸，又指雙方談得愈多，就愈能避免可能導致危機或衝突的誤解和誤判。」





他又表示，非常擔心中國始終不願更認真參與美中軍方之間更好的危機管理機制。但他希望這會很快改變。



艾巴尼斯抵達河內，與越南總理范明正簽署4項合作協議。





艾巴尼斯在聯合記者會上表示，計劃將兩國關係提升為全面戰略夥伴關係，所有的聯繫和合作都匯聚在一起，希望可盡快做到這一點。





艾巴尼斯指出，越南經濟增長非常驚人，為澳洲提供了巨大的機遇。





艾巴尼斯指出，澳洲和越南的雙邊貿易，上個財政年度增長了約 4 成。而澳洲還需要做一件事，就是把經濟和貿易關係多元化。澳洲會把大麥和小麥推介到越南。它們的銷量增長驚人，自 2020 年以來，出口到越南的大麥增長了大約75%。





皇家墨爾本理工大學宣布對越南的新階段承諾，包括一項向越南分校 2.5 億元的戰略投資基金。





越南是澳洲第五大的國際學生市場，而澳洲是越南學生第二受歡迎的目的地，這筆資金目的提升皇家墨爾本理工大學（RMIT University)在越南的影響力。





艾巴尼斯表示，宣布的 2.5 億元額外投資，充分說明 皇家墨爾本理工大學對越南的信心，以及提供與眾不同的服務；為優秀的澳洲大學創造收入，同時也為越南的發展做出貢獻。





雖然這是他作為總理首次訪問越南，但 艾巴尼斯指出他之前曾三次訪問該國。





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