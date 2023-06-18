運動其中一種常見傷害 新研究提不同治療方法

近年來，隨著對腦震蕩的了解增加，以及在運動期間遭受腦震蕩的人出現可能採取法律行動的情況，令所有運動近年都更加重視頭部受傷。





不僅在專業水平的運動出現對腦震盪的憂慮，在初級水平的運動，也有一樣的情況。





墨爾本皇家兒童醫院(Royal Children's Hospital)的默多克兒童研究所（Murdoch Children's Research Institute）和南澳大學(University of South Australia)都對腦震盪進行進一步研究。





默多克兒童研究所的安德森(Vicki Anderson )教授表示，從腦震盪康復不只是身體健康的問題。





安德森教授表示，從默多克兒童研究所進行的研究，以其他地方進行的類似研究中得知，心理健康問題確實會影響腦震蕩的康復。





五分之一的孩子在十歲之前會發生腦震盪，主要是因為跌倒或參加體育運動。





南澳大學的研究表明，那些曾遭受腦震蕩的人在康復後，遭受其他傷害的機會比其他人高一倍半，因此對遭受腦震盪的人有正確的照顧很重要。





安德森教授指，研究人員對腦震蕩的一個特定範疇特別感興趣。





就是他們很想了解為什麼一個人，表面看只有輕微的頭部撞擊，亦沒有潛在的腦損傷，但卻出現持續令人虛弱的症狀。





一般情況下，球員受到腦震盪後的反應，是要他們先休息一會，直至他們可以再進行比賽。





在全國欖球聯賽(National Rugby League，NRL) 的職業級別比賽中，大多數遭受腦震蕩的人，至少要等11天才能再次參加比賽。





南澳大學的研究希望，初級球員在受傷後能有更長的休息時間，然後才能重返賽場。





默多克兒童研究所對有關方法有輕微的調整。





雖然研究所同意遭受腦震蕩的人不應該再進行比賽，但亦確實建議將做運動作為幫助刺激康復的一種方法。





安德森教授指，通過一定程度的多樣化來制訂治療方法也很重要。





安德森教授指，他們真的鼓勵家人、醫生讓腦震蕩的人更快進行活動。所以，可能休息一天、48小時後，然後很快開始運動。





他又指，其次是接受通過不同專業的團隊治療，而不是只接受物理治療或神經外科醫生，以及專業的治療，因並非所有孩子都會有相同的症狀。



雷德福(Oliver Radford ) 是一名球賽裁判，他很清楚青少年運動中的腦震蕩情況。





他在打初級澳式足球時遭受六次腦震盪的傷害。





他說第六次特別嚴重，並出現安德森教授所指的令人虛弱的症狀。





雷德福表示，第六次的腦震盪的確特別嚴重，因為他前五次的腦震盪，幾天之內就康復，但第6次時持續時間更長……我只是不知道發生了什麼。他指幾周後，他最終回到了學校，但他真的無法集中注意力。





雷德福認為經歷六次腦震盪就已足夠，並決定停止踢澳式足球，並成為維州業餘足球協會的裁判。





雖然醫生和學者繼續研究如何可最好地治療腦震盪，但 雷德福認為青少年球員在這個問題上仍有很多需要學習的地方。





雷德福指，這些年來大家對腦震盪有所了解。但絕對不夠。他指自己現在作為裁判，看到很多球員有腦震盪，他認為確實需要更多的教育，而且希望是很多的教育。





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