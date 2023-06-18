艾巴尼斯再呼籲參議院通過「澳洲房屋未來基金」法案

這個基金若果能夠設立的話，將會投資 100 億元，並會把投資所獲得的回報，用於建設公屋和私人廉租屋上。





另外，艾巴尼斯昨日在維州工黨大會上宣布設立另一個涉款 20 億元的「加快發展公屋基金」(Social Housing Accelerator)，務求以最短的時間，興建最多 9,000 個公屋單位，來應付輪候冊上不斷增加的申請人。



昨日雪梨有遊行抗議，示威者抗議租金太貴，要求政府立法將租金凍結，並興建更多公屋。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI 各州及領地需要在 2025 年 6 月 30 日前決定他們所得的撥款會用於哪些建房項目。





「加快發展公屋基金」20 億元如何分配？

這個撥款的分配主要以人口來計算。以下是各州和領地於未來兩星期所分配到的撥款：





新州: 5.10 億元





維州: 4.96億元





昆州: 3.98 億元





西澳: 2.09 億元





南澳: 1.35 億元





塔州、北領地和澳洲首都領地各得 5,000 萬元。





說回「澳洲房屋未來基金」法案，綠黨認為政府這個計劃的力度仍然有所不足，並要求聯邦政府與各州和領地協調凍結租金。





艾巴尼斯呼籲綠黨及兩黨聯盟在這個星期在參議院投票贊成通過政府的法案。





艾巴尼斯表示，這些 政黨目前正在玩「不投反對票，但就一味拖延」的政治遊戲。





至於綠黨籍國會議員 Max Chandler-Mather 表示，他們會開會決定綠黨在該基金法案的立場，不過他又指其實他們的立場都非常清晰。



