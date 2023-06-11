房屋未來基金法案若未能通過參議院 有機會提早解散兩院

參議院這個星期將會重啟價值 100 億澳元的房屋未來基金法案 (Housing Australia Future Fund) 的辯論。

Australian Housing Minister Julie Collins speaks during Question Time in the House of Representatives at Parliament House

聯邦房屋部長科蓮絲（Julie Collins）。 Source: AAP / LUKAS COCH

政府希望通過立法來建立這個基金，用於建設公屋和私人廉租屋。

可是，兩黨聯盟及綠黨的參議員一直阻撓該法案通過。他們提議將該基金取消，採用另一些方法去解決澳洲住房問題。

綠黨要求聯邦政府每年從預算中撥款至少 5 億元去投資建房，並在全國實施凍結租金，來換取他們的支持。
A worker is seen at a new housing building development in Brisbane
昆州布里斯本一名建築工人參與一個新屋興建計劃。澳洲各地政府正面對房屋危機。 Source: AAP / DARREN ENGLAND
但聯邦政府不肯讓步，表示不會取消基金，也不會改為以每年投資的形式去解決問題。

聯邦房屋部長科蓮絲（Julie Collins）警告說，阻止該法案的通過，將是對澳洲人的背叛。

她接受天空新聞訪問的時候表示，政府一直本著善意進行談判。

科蓮絲表示，這個基金的整個目的，是要永久存在，使到機構投資者和社區房屋提供者知道每年都有這筆資金可供使用，促使更多投資放在建造房屋方面。

她說，政府不能夠讓自由黨、兩黨聯盟的議員，一邊致函她喊話：澳洲有住房問題，他們希望興建更多房屋，但另一邊則在參議院阻撓政府這項法案通過。

根據政府的原意，這個基金在開始的 5 年內建造 3 萬個公屋和私人廉租屋單位，其中 4,000 個專為受到家庭暴力威脅的婦孺和可能會變成無家可歸者的年長婦女而設。

另外最多 1 萬個單位會留給前線員工。

預料參議院於本星期會對這個法案進行投票。但預料不通過的成數較高，屆時或會觸發解散參眾兩院。
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Published 11 June 2023 6:05pm
Updated 11 June 2023 6:10pm
By Aaron Wan
Source: SBS