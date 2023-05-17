「為租而建」公寓？能否成為澳洲租屋危機的曙光？

在租屋危機中，不少人為了一瓦遮頭，各出奇謀。而一種完全為租戶設計並提供長期租約的公寓大樓，雖然聽起來是「烏托邦式」，但在未來幾年，可能會真正出現在大家周圍，大家對它的了解又有多少？



政府歡迎開發「為租而建」項目

隨著房價再次上漲，越來越多的人更難置業。長期租賃對很多人而言已經不再是一種選擇，而是必需。





儘管聯邦政府迄今為止未採納綠黨所倡議凍結租金方案。但亦不忘表示將增加逾百萬澳人的房租援助。但這是長遠之計嗎？





上周，財長查默斯（Jim Chalmers）在公佈預算案時簡要提到，將對支持「為租而建」房產發展的外國投資者提供稅收優惠，以解決澳洲的住屋供應問題。





想合符稅收優惠資格，所建項目需要至少有 50 套公寓，並向租住者提供為期三年的租約。預算案文件提到，對於符合稅收優惠條件的可負擔租賃房產，需要進一步商討確定需要預留多少套公寓。



澳洲財產顧問委託的一份報告發現，澳洲有 72 個為租而建的項目正在籌備中。 Credit: Bernard Hermant, Unsplash

「為租而建」房為何成為熱門話題？

儘管「為租而建」房可能在澳洲仍然是較新的概念，但在過去幾年，一些州份亦鼓勵相關領域發展。





一份由澳洲房地產議會（Property Council of Australia）委託編寫的報告表示，澳洲有 72 個正在進行的「為租而建」房產項目，其中已有 11 個投入運營，並預測到今年年底，市場上將有超過 5000 套「為租而建」公寓。





新州租戶聯會的總裁羅斯（Leo Patterson Ross）表示，「為租而建」房產具有很大前景，但迄今為止，我們看到的項目並沒有完全兌現承諾。





他說： 「我們沒有看到較長期的租約，租金也通常較高。」



澳洲的租屋危機並沒有減弱跡象，根據 PopTrack 的最新數據，全國出租房屋空置率為1.42％。該數據顯示，過去一年租金上漲了8.7％。





房地產開發行業認為「為租而建」的住屋有助於緩解房屋供應危機——因為它沒有預售要求，更容易進入市場。當關於稅收優惠的消息傳出時，澳洲房地產議會首席執行官佐爾巴斯（Mike Zorbas）表示，這將通過一種新的住房形式釋放急需供應的房屋。





佐爾巴斯表示：「供應增加將對租屋和買屋成本產生下行壓力，並在我們迫切需要的時候為我們提供更多住房選擇和可負擔的選項。」



全澳的租屋空置率十分低，在雪梨及墨爾本有租盤開放時，非常受歡迎。 Credit: TikTok/ Ciara O'Loughlin

了解「為租而建」是甚麼概念

「為租而建」是指專為租戶設計的公寓，理想情況下為租戶提供比12個月或6個月更長的租約。租戶很可能將租金支付給管理該樓的公司，而不是房地產中介經或房東。





「為租而建」公寓提供的穩定性和不必每年或每隔一段時間搬家的好處。墨爾本大學和阿德雷德大學的學者發現，住屋的不穩定性對租戶的心理健康有明顯的負面影響，但一旦他們在同一房產居住了六年，他們的平均心理健康狀況與房東相似。





羅斯認為，長期租賃的最低期限應為六年， 以確保租戶獲得這些積極的心理健康成果。





儘管「為租而建」公寓樓的優先事項是出租，但這並不意味著它以後不會被出售。政府的預算案文件提到， 「住宅必須在單一所有權下持有至少10年才能出售」。





因此，雖然是為出租而建，不意味著它將一直出租。



按租建房提供的想法是，租戶不必經常搬家，可以選擇長期租約。 Source: AAP

一種不同類型的「為租而建」房產

羅斯表示，聯邦政府提出的稅收減免，以及新州政府提供的「為租而建」房產稅收優惠措施，並未要求開發商為此提供可負擔的住房或可負擔性措施。





雖然許多「為租而建」房產項目很可能按市場價格提供，但非營利組織Nightingale Housing正在與另一間擁有土地的非營利組織合作，在雪梨市內西區開發一個「為租而建」項目。





Nightingale Housing首席執行官麥肯納（Dan McKenna）解釋說： 「（該項目）將提供 54 套住屋，租期為5至10年，租金讓人們真正能夠負擔——租金上限為該地區市場價的75%。」





如果希望獲得這些可負擔的出租房屋，需要參加投票程序，而不是通過標準的租賃申請程序。前20%的住房將留給特定人群，包括澳洲原住民、殘疾人士、55歲以上的單身女性和社區貢獻者（如教師）。





租戶將共享某些設施，如洗衣房，但不包括停車位。因為這類可負擔的租賃房的選址將靠近商店和公共交通，所以居民不必依賴私家車。





麥肯納說：「很多人都在談論『為租而建』房屋。」





「據我們所知，目前所有項目都是按市場價或高於市場價出租，並沒有真正解決我們目前面臨的問題。」



會有更多「為租而建」項目嗎？

對於聯邦政府把焦點投放在「為租而建」房屋，並開放在該領域的投資，麥肯納對此感到高興。





他說：「就像所有事情一樣，細節決定成敗。」





「我們不希望看到，城市中有的只是大量高端出租房屋，而這些租盤並不能滿足......需求。」





他說：「房產開發充滿風險。」



