租屋危機持續 港人分享本地同事「租屋小建議」

根據最新數據，全澳的空置率只為 1.2%，在一屋難求的情況下，有在澳港人受本地人「教路」，最後成功租得心水單位。

Cherry.jpg

港人 Cherry 在澳洲搵屋屢屢失敗。 Credit: Supplied

根據房地產研究機構 SQM Research的最新數據，在4月份，全澳的空置率只為 1.2%，租賃市場的需求強勁，全國上下都面對嚴峻的住屋危機。

其中在布里斯本的人口增長達 2.3% （2021-22年度），人口增長速度位列全澳之冠，而隨著現金利率多次上升，租屋危機或可能持續。

港人 Cherry Ng在2018年到布里斯本升學，一直租住Urbanest 學生公寓直至 2023年1月，而受惠於新冠疫情時帶動租金下滑，使租金由每周 300 元減至 209元。而早在租約期滿前數月，她已透過網上租賃平台搜尋租盤另覓一個兩房的住宅單位。
Know your rights and responsibilities while renting
全國的租屋空置率亦偏低，要成功租屋，對不少人而言都是惡夢一場。 Source: Supplied
她向 SBS 中文表示，雖然她有一份穩定的化驗所全職工作，而且信用記錄良好，但她先後申請過 20 幾個單位，但每個亦競爭激烈，「有二、三十人同時睇樓」，她亦與機會擦身而過。

Cherry 表示為配合「睇樓」時間，有時要請假，或者提早下班，幸得上司體諒。她說：「每次申請我都心存盼望，但每次都失敗。」

1月底已是租約到期日，但1月中她仍然未找到成功搵到屋，她直言：「有一日我甚至在巴士上哭了起來……簡直令人崩潰。」

期間，她偶向朋友吐苦水。某日與一位本地人同事聊到這話題時，對方建議她採取主動表達誠意。

她在1月23日向地產中介發了一個短訊，表示參觀過的單位十分合適自己，而且舊租約快將於1月29日到期，想查詢申請結果。中介電話回覆說申請人眾多，着她耐心等候。出乎意料地，中介翌日來電，問她是否接受每周多付20元租金，即570元。
Picture3.jpg
Cherry 分享她與地產中介的對話，她聽從朋友意見表達誠意。 Credit: Cherry
Cherry 在1月24日立即簽署新租約和繳付按金，但新居要到二月初才交吉，只好暫住酒店一個星期。她說：「我覺得已經十分幸運了。」
當時真的喜出望外，當然馬上應承。
Cherry
對於已經在澳洲擁有租樓和工作經驗的人士而言，激烈已競爭，更何況是剛抵澳洲的國際留學生。

澳洲的國際學生必須從 6 月 30 日起恢復面對面學習，中國將不再承認秋季學期期間或之後在線上獲得的外國學位，導致住宿爭奪戰。
更多內容

【全澳各地法例大不同】業主突然加租？一文看清你的權益

而早在中國政府指示中國學生返回海外校園後的短短一個月內，就有 43,000 名中國學生湧入，再加上印度新入學學生人數創歷史新高，導致 2 月份在澳洲的學生人數達到 573,000 人。

澳洲國際學生協會主席霍尼伍德（Phil Honeywood）表示，按照目前的趨勢，有關數字將超過 2019 年創下的紀錄。

事實上，一些專門為學生建造的宿舍去年的租金已上漲了 8%，而且成本一直高於私人住屋，但面對極大需求的情況下已「爆滿」，而營運商預視未來的強勁需求，更加關閉他們的候選名單。

欠缺住屋對學生產生了不成比例的影響，而大學亦意識到這一點，推出住宿禮賓服務，甚至要求校友考慮接待無家可歸的國際學生。

近日，維州墨爾本蒙納殊大學（Ｍonash University）的大學學生會（Monash University Student Union）更呼籲教職員為留學生提供住宿。

該學生會的主席舒爾茨（Sebastian Schultz）表示，工會鼓勵導師或教育工作者幫助國際學生住宿。

舒爾茨說：「我們已經到了這樣的地步......我們需要重新考慮我們知道不理想的選擇，我們（早前排除了）有關選擇，因為我們認為我們不在那個階段…（然而）看起來我們正處於那個階段。」

而國際學生亦根據他們的經濟情況，採取甚為極端的住屋策略。從需要住上帳篷到有數百萬預算以購買房產。然而，國際學生的租屋危機似乎在短期並不能改善，在年中將會迎接另一波的國際學生抵澳。
更多內容

從北京大屋到墨爾本高價蝸居：澳洲租樓危機下的留學生

【澳洲定居指南】租樓須知

而在大學或學生宿舍無法吸納大量的國際學生需求，他們不得不流向私人租賃市場，使原來已受壓的的私人市場面對更激烈的競爭。

可見租樓困難對於留學生，以及已經在澳洲擁有租樓和工作經驗的人士而言，都不是一件易事。
更多內容

激辯住屋法案 黃英賢被指人身攻擊須收回言論

【迷團解開】「Data」一字到底正確讀法是什麼？

校內審查發現欠薪 440萬 雪梨科技大學 UTS「自首」承諾償還工資

幼兒被蚊咬後死亡 恐怖腦炎病毒或隨候鳥散播 專家：暫無疫苗治療

【各界斥財案「孤寒」】總理稱出身貧寒的他「感到自豪」

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 15 May 2023 7:21am
By Vivian Cheng, Tracy Lo
Source: SBS