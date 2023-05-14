租屋危機持續 港人分享本地同事「租屋小建議」

根據房地產研究機構 SQM Research的最新數據，在4月份，全澳的空置率只為 1.2%，租賃市場的需求強勁，全國上下都面對嚴峻的住屋危機。





其中在布里斯本的人口增長達 2.3% （2021-22年度），人口增長速度位列全澳之冠，而隨著現金利率多次上升，租屋危機或可能持續。





港人 Cherry Ng在2018年到布里斯本升學，一直租住Urbanest 學生公寓直至 2023年1月，而受惠於新冠疫情時帶動租金下滑，使租金由每周 300 元減至 209元。而早在租約期滿前數月，她已透過網上租賃平台搜尋租盤另覓一個兩房的住宅單位。



全國的租屋空置率亦偏低，要成功租屋，對不少人而言都是惡夢一場。 Source: Supplied 她向 SBS 中文表示，雖然她有一份穩定的化驗所全職工作，而且信用記錄良好，但她先後申請過 20 幾個單位，但每個亦競爭激烈，「有二、三十人同時睇樓」，她亦與機會擦身而過。





Cherry 表示為配合「睇樓」時間，有時要請假，或者提早下班，幸得上司體諒。她說：「每次申請我都心存盼望，但每次都失敗。」





1月底已是租約到期日，但1月中她仍然未找到成功搵到屋，她直言：「有一日我甚至在巴士上哭了起來……簡直令人崩潰。」





期間，她偶向朋友吐苦水。某日與一位本地人同事聊到這話題時，對方建議她採取主動表達誠意。





她在1月23日向地產中介發了一個短訊，表示參觀過的單位十分合適自己，而且舊租約快將於1月29日到期，想查詢申請結果。中介電話回覆說申請人眾多，着她耐心等候。出乎意料地，中介翌日來電，問她是否接受每周多付20元租金，即570元。



Cherry 分享她與地產中介的對話，她聽從朋友意見表達誠意。 Credit: Cherry Cherry 在1月24日立即簽署新租約和繳付按金，但新居要到二月初才交吉，只好暫住酒店一個星期。她說：「我覺得已經十分幸運了。」



當時真的喜出望外，當然馬上應承。 Cherry

對於已經在澳洲擁有租樓和工作經驗的人士而言，激烈已競爭，更何況是剛抵澳洲的國際留學生。





澳洲的國際學生必須從 6 月 30 日起恢復面對面學習，中國將不再承認秋季學期期間或之後在線上獲得的外國學位，導致住宿爭奪戰。



而早在中國政府指示中國學生返回海外校園後的短短一個月內，就有 43,000 名中國學生湧入，再加上印度新入學學生人數創歷史新高，導致 2 月份在澳洲的學生人數達到 573,000 人。





澳洲國際學生協會主席霍尼伍德（Phil Honeywood）表示，按照目前的趨勢，有關數字將超過 2019 年創下的紀錄。





事實上，一些專門為學生建造的宿舍去年的租金已上漲了 8%，而且成本一直高於私人住屋，但面對極大需求的情況下已「爆滿」，而營運商預視未來的強勁需求，更加關閉他們的候選名單。





欠缺住屋對學生產生了不成比例的影響，而大學亦意識到這一點，推出住宿禮賓服務，甚至要求校友考慮接待無家可歸的國際學生。





近日，維州墨爾本蒙納殊大學（Ｍonash University）的大學學生會（Monash University Student Union）更呼籲教職員為留學生提供住宿。





該學生會的主席舒爾茨（Sebastian Schultz）表示，工會鼓勵導師或教育工作者幫助國際學生住宿。





舒爾茨說：「我們已經到了這樣的地步......我們需要重新考慮我們知道不理想的選擇，我們（早前排除了）有關選擇，因為我們認為我們不在那個階段…（然而）看起來我們正處於那個階段。」





而國際學生亦根據他們的經濟情況，採取甚為極端的住屋策略。從需要住上帳篷到有數百萬預算以購買房產。然而，國際學生的租屋危機似乎在短期並不能改善，在年中將會迎接另一波的國際學生抵澳。



而在大學或學生宿舍無法吸納大量的國際學生需求，他們不得不流向私人租賃市場，使原來已受壓的的私人市場面對更激烈的競爭。



