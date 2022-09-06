從北京大屋到墨爾本高價蝸居：澳洲租樓危機下的留學生

要點： 返澳留學生面臨租房難題，熱門地區一房難求

內政部表示，留學生赴澳前應清楚了解在澳的生活開支

澳洲多個首府城市租金漲幅超過20%，房屋空置率跌至歷史新低

兩年前，墨爾本留學生Ronnie Yi受疫情影響選擇了返回中國。今年8月6日，他再次踏上了大洋彼岸的這片土地。





返澳前，他住在北京朝陽區200多平方米的大宅；而在澳洲落地後，由於短期內找不到合適的房子，他入住了面積僅16平方米的學生公寓，每周租金519澳元。





Ronnie告訴SBS中文，自己所在的學生公寓共有三種房型，其中最大的房間24平米，租金每星期645澳元。





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他戲稱自己是「蝸居」。雪櫃、微波爐、一張書桌、一張夾在兩面牆中間的床，這就是他的全部家具。



有時候會有點壓抑，畢竟房間還是太小了。如果有個客廳的話會舒服一點，有時候可能需要出去外面留一會，讓自己放鬆一下。 Ronnie Yi

儘管Ronnie認為學生公寓的收費偏高，但還有半年畢業的他別無選擇。





他說：「大部份（房子）的租期都是12個月，很少有6個月這種自由一點的租期，所以說就很難找房子。」





據悉，自去年澳洲國境開放後，截至8月30日，共有572萬名國際旅客入境，其中學生簽證持有者超過32.23萬人次，由中國直飛澳洲的留學生超過兩萬名。



Ronnie Yi16平米的學生公寓，每周租金519澳元。 Source: SBS / Nicole Gong 隨著 澳洲租樓危機持續發酵 ，在墨爾本、雪梨等留學生集中的城市，出現了一房難求的現象。熱門地區一些搶手的單位有時會有數十名申請者同時競爭，不少申請者為了成功租住，主動加價甚至表示可提前支付三個月租金。





聯邦內政部一名發言人向SBS中文表示，留學生在準備申請學生簽證時，就應該了解在澳學習和生活的開支。





發言人指：「除其他考慮因素外，學生簽證申請人須證明或出示聲明，他們有足夠的資金用於支付在澳學習的費用，才有可能獲簽。」



據澳洲統計局（ABS）7月初公布的人口普查數據，全國租房人數佔總人口的30%以上。而與此同時，澳洲多個首府城市的房屋空置率跌至歷史低點。





據 SQM Research 數據顯示，2020年12月國境關閉期間，墨爾本的房屋空置率為4.7%，一度突破歷史高位。自去年12月國境開放後，該數值由3.2%降至今年7月的1.6%，為三年來最低值。





其中，West Melbourne、Melbourne City、Docklands和Southbank的年度租金增長率分別為34%、33.6%、33.2%和32.6%。



7月，墨爾本房屋空置率降至1.6%，為三年來最低點。 Credit: SQM Research

無奈之舉：額外付費租樓

來自中國廣州的陳同學是8月返澳的留學生之一。她原計劃今年2月返澳，但由於遲遲未能租住房屋，她的返澳計劃一拖就是半年。





多次嘗試「遙距找房」不果後，她支付了550澳元的服務費，通過付費租樓機構在臨出發前一周，成功申請到了一套位於墨爾本Dockland一房一廁的單位。





她向SBS中文說：「我沒有想到的就是（租樓）競爭率很大，我當時已經拜託朋友看了十幾、二十間單位；都申請了，還加過價，甚麼都試過，但還是沒有收到過一個Offer。」



我今年一整年都在為這個房子焦慮。就覺得終於能租到，（我）有了歸宿的感覺。 陳同學

一家付費租房機構的收費標準，不同房型收取的服務費略有不同。 Source: Supplied 然而當陳同學準備簽約時，她被要求提前支付三個月的租金和一個月的按金，合共約8690澳元，她無奈照做。出於個人顧慮，陳同學只透露了其姓氏。





「以前我是覺得（這種要求）不太合理，但現在因為我處於被動狀態，我非常急需（房子）的情況下，人家要求我這麼做，我也只能這麼做。」





根據陳同學提供的付費租房服務指南，該機構提供「規劃租房方案、篩選房源、實地考察、代辦手續」等一站式服務。又指，不同房型收取的服務費不同。其中，一房一廁的服務費用為550澳元，兩房則為660澳元，三房或以上為880澳元（含10%商品及服務稅 (GST)）。



遙距看房：惟入住後問題多多

入住後，陳同學才發現自己的單位存在不少問題。業主遺留了大量個人物品、家門口的高架橋、以及對面工地施工的灰塵，都讓陳同學苦不堪言。





她說：「房間更加靠近火車那邊，晚上要睡覺的時候能聽得到火車駛過的聲音。」





「對面還在施工，也會有一些嘈雜的地方，還會有很多灰塵，所以露台我也是用不了的。」



陳同學家門口正在施工的建築工地。 Source: SBS / Nicole Gong 曾從事過代租房服務的L先生向SBS中文透露，自己在參與入職培訓時，被特別告知和學生交流時要避免提及房屋的缺點。



只要（物業）還算過得去，就不要說不好。列舉出來1、2、3點好處，壞處不要說，這件事情（交易）就可以很快完成。 L先生

L先生也承認，學生入住後發現房屋實際情況和看房影片中有所出入並不罕見。自己在代看房時，也甚少和學生提及房屋的地理位置、周圍環境等因素。





「顧不上考慮這些。因為去了（現場）拍完視頻，還要趕去下一個（看房現場），一般很少考慮這些問題。」



地產中介：中國留學生的租樓成本普遍較高

雪梨Triple S Rental誠成租房的地產中介Richie Pan向SBS中文表示，今年以來，自己最大的感受就是來看樓的人數增加，物業也越來越容易出租。





「雪梨當時是一大批租客湧入，我們也有點不知所措，因為手上房源也沒有那麼多。」





「（雪梨）比較熱門的地區，例如Central Park的單位，一次開放（視察）有30多組人去看，地上全是鞋子，在那排隊。」



Richie表示，自己曾有位客戶為了租到雪梨一間熱門地區的物業，不惜加價每星期150澳元。 Source: Supplied Richie說，一些初到澳洲的中國留學生由於對環境不熟悉，租房成本往往高於本地學生。





他說：「本地人（學生）不會去選擇一個非常熱門的地區，因為他比剛來的留學生更知道哪些地方租金沒有那麼貴，但是生活同樣便利。」



留學生可能因為不太了解雪梨的租房情況，會選擇聚集在一些熱門地區，導致租金很高。 Richie Pan

據SQM Research最新數據顯示，8月雪梨平均租金為每星期648.86澳元，超過此前2018年2月的歷史最高紀錄（每星期627澳元）。





在過去12個月內，雪梨平均租金整體漲幅超過20%。



雪梨房屋每周租金呈不同幅度上漲，在過去12個月內，租金平均漲幅為20.2%。 Credit: SQM Research 僅管已經過了開學季，但Richie預測今年下半年雪梨房價增幅只會放緩，並不會呈斷崖式下降。





他越：「房東也是跟著市場慢慢的去給自己（房屋）定價的。」





「前一段火熱的市場已經把房東的預期拉高了，所以不可能一下子把它降下來。」





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