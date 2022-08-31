澳洲租房危机：房租涨房源少，是时候讨论租金冻结或管控了吗？

杰米（化名）在悉尼西南区租了一处房子，尽管房屋有水渍、在发霉，后院还有个会漏水的游泳池，但她几乎别无选择。





今年早些时候，杰米向物业经理提出了这些种种问题，但对方说：“为你们自己的安全，搬出去吧。”





杰米与年迈的父母合租这套房，五个月过去了，她们仍在努力寻找合适的下一个落脚点。



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失控的租房市场

根据数据公司PropTrack的最新数据，在一些首府城市，出租物业的挂牌天数处于历史最低水平。





PropTrack表示，7月份，布里斯班和悉尼的在线房地产门户网站realestate.com.au的出租房源挂牌天数的中位数分别为15天和21天，这是有史以来的最低数据。





在全国范围内，挂牌时间的中位数是19天，这也是一个历史低点。





根据PropTrack的数据，7月份全国租房价格同比攀升了8%，从去年的430澳元/周涨至如今的465澳元/周，而如果比较2020年3月和2022年7月的数据，出租房房源总数几乎比大流行前少三分之一。





杰米找到的许多的确符合她和她父母需求的房源，但都要比现在的380澳元周租高出40到60澳元。



Jamie* has been looking for a new rental property for months. She's yet to secure one. Source: Supplied 她说：“这将给我们的家庭带来压力，因为我和我妈妈都在工作，而我爸爸是一个退休的养老金领取者，所以......我们必须尝试更谨慎地规划我们的钱。”





为此，她不得不舍近求远，开始在譬如Campbelltown等更远的区寻找住所，由此通勤时间又得增加半小时。





她还说，有些房子实地去看时跟网上贴出的照片很不一样。





PropTrack的高级经济学家埃莉诺·克雷格（Eleanor Creagh）说：“目前寻找出租物业是非常困难的。”





克雷格女士说：“其中一个重要因素是没有多少选择。”





她说，推动市场上升的另一个因素是对租赁物业的需求增加，特别是在公寓市场。





她说：“每个房源（在在realestate.com.au上）的潜在租户数量要高得多，特别是在......首府城市。”





她说，在大流行期间，许多投资者卖掉了他们的投资物业，因此出租房房源的库存量很低，而且，市场状况不太可能“很快缓解，除非有重大变化”。



冻结或管控租金价格？

上周，绿党住房问题发言人马克斯·钱德勒-马瑟（Max Chandler-Mather）呼吁在全国范围内将房租冻结两年，以使收入赶上飞涨的房租价格，并呼吁在此后继续执行每24个月租金增幅不得超过2%的政策。



工党政府对此表示反对，总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）说他不确定全国性的租金冻结在实践中会如何运作。





他说：“我不清楚，除了将物业国有化之外，如何才能实现这一目标。”





而一些经济学家说，像绿党提议的租金控制政策可能会产生限制新房供应的意外后果。





但倡导团体Better Renting的创始人乔·狄南（Joel Dignam）质疑，租金上涨作为增加供应的信号作用有多大。





他认为关于冻结的对话是一件积极的事情，因为它们提出了关于市场是否应该决定租金的问题。





他说：“我认为另一件需要注意的事情是，限制租金上涨不仅仅是关于负担能力。”





而新南威尔士大学城市未来研究中心的高级研究员克里斯·马丁博士（Chris Martin）担心，租金上涨可能令人们不得不离开已生活多年的社区。





他指出：“目前，我们对租约期间的租金监管非常宽松，包括涨价频率和‘超出市场’的规定，而且在租约开始时根本没有对租金进行监管。”





“在澳大利亚，适当的租金控制已经有一段时间没有被讨论了，但这是应该被列入研究和政策议程的。”





马丁博士说，住房往往被视为增长财富的手段，而不是一种基本需求。他说，没有理由不考虑住房问题，也没有理由不像对许多其他基本商品或服务那样加以管制。





“原则上应该对租金进行监管，因为每个人都需要住房，而没有住房的后果是可怕的。”





他认为，根据消费者价格指数设定租金增长上限，可能是在澳大利亚实施租金控制的方法之一，这可以保持房东投资回报的实际价值。他同时认为，在此期间可以恢复暂时冻结租金上涨，以即刻缓解租房者压力。





与此同时，政府也已经认识到租金暴涨在澳大利亚的通货膨胀问题中扮演了重要角色。





作为其100亿澳元的住房未来基金的一部分，政府承诺在五年内在全澳各地建造3万套社会和经济适用房。





上周，国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）表示，政府将专注于增加供应量以应对住房危机。





他说：“这就是为什么我们有澳大利亚住房未来基金，该基金正在建造更多的可负担房屋，我正在与这个超级行业和各州合作，看看我们是否可以建造更多的存量房源。”



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