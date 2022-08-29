街头安全引发关注 新调查揭澳洲九成少数群体女性曾遭骚扰

托嘉拉（Ruvimbo Togara）是一名26岁的年轻工作者，她已经记不清有多少次在公共场合被陌生人骚扰了。





她提到最近有一件事情尤为突出。她告诉SBS新闻：“我在等电车回家，在等车时，有一个男人说了很多种族歧视的话，当我要过马路去赶电车时，他朝我的头发吐口水。”





“我感到非常恶心，因为口水吐到我的头发上。与此同时，我感到很不安全，因为我不知道眼前这个人还会做什么，或者他是否会伤害我。”





Advertisement

尽管当时有很多人目睹这一情况，但没有人介入。





托嘉拉说：“这发生之后有人如果有人介入，或者问我是否还好，我觉得这会好很多。”





而事实上是，在澳大利亚，像托嘉拉类似的遭遇很常见，市场研究公司益普索（Ipsos）开展的一项新研究发现，澳大利亚将近八成（78%）女性在公共场所遭遇过骚扰。





在至少两个少数群体的女性中，这一比例上升到90%——来自原住民以及有残障、属于LGBTQI+群体或收入非常低的女性。



Ruvimbo Togara is one of six youth activists involved in teaching people how they can safely intervene if they witness street harassment. Source: Supplied 这项针对2000名澳大利亚成年人的调查还发现，只有36%的人在目睹街头骚扰时挺身而出。尽管超过80%的女性表示，当有人挺身而出时，她们的经历有了很大的改善。





墨尔本大学犯罪学高级讲师比安卡·菲尔柏恩（Bianca Fileborn）博士说，人们目睹街头骚扰而没有干预，一个原因是他们实际上没有意识到正在发生的事情。





菲尔柏恩在接受SBS新闻采访时表示：“实际上，这些行为在本质上是相当微妙或模棱两可的，所以旁观者并不总是清楚是否有什么事情需要出面干预。”





“另一个问题是，人们可能不知道如何干预，或如何安全干预，这可能会对他们要去做一些事情时造成巨大障碍。”



READ MORE 澳洲工作场所阴暗面曝光 首次全国调查呼吁移民讲述她们的经历

菲尔柏恩博士说，此外，还有些人可能认为他们没有责任去干预。





“我们知道有一种现象叫做旁观者效应，尤其是在周围有很多人的情况下，人们会假设其他人会介入并做些什么。”





和大多数女性一样，格蕾丝也在街头被骚扰过，并且，对她的辱骂也带有种族主义意味。





澳大利亚国际计划机构（Plan International Australia）是一家女童权利慈善机构，旨在通过 "站起来反对街头骚扰 "活动来改变这种状况，该活动由化妆品公司巴黎欧莱雅和美国非政府组织Right to Be制定。





该机构正在提供免费的虚拟培训课程，由托嘉拉等6名青年活动人士带头，课程内容是如何应对街头骚扰而不使事态升级。





澳大利亚国际计划机构首席执行官苏珊娜·莱格纳（Susanne Legena)）向SBS新闻介绍培训课程的内容的方法。





“如果你不想直接干预，也许你可以记录下发生了什么，你可以向警方或当局报告？如果你对这样做感到有点紧张，你也许可以干预，对正在发生的事情进行拖延，或者只是站在被骚扰的人中间，”莱格纳说。



蒙纳士大学XYX实验室主任、妮可·卡尔姆斯（Nicole Kalms）副教授认为，该活动是一个机会，可以提高人们对性骚扰的认识，并拒绝接受性骚扰的最大问题——性骚扰的正常化。”





她在接受SBS新闻采访时表示，女性，尤其是年轻女性甚至都预料在一些公共场合或城市空间，性骚扰会发生。





菲尔柏恩表示，尽管周围人的干预在阻止性骚扰方面有重要作用，但还需要更多的努力去解决问题的根源。





她说，归根到底，需要针对那些骚扰的行为，拒绝接受那些使街头骚扰正常化并为其提供借口的社会态度和做法。





“这需要采取更为长期的应对措施，比如开展学校教育、社区教育和提高意识的活动。”





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。





请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。



LISTEN TO “华裔青年领袖计划”旨在关注社区领导力，欢迎对社区公共事务感兴趣并有潜力成为社区领袖的年轻人参与其中。（点击封面图片，收听完整对话） SBS Chinese 29/08/2022 08:57 Play