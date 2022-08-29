捷星航班取消 旅客“被抛弃”在日本机场一夜忍饥挨渴受冻

在飞往黄金海岸的航班被取消后，一群滞留的捷星航空（Jetstar）乘客因日本严格的新冠防疫规则被困成田机场一夜，没吃没喝。





从芬兰首都赫尔辛基返回澳大利亚的戈登·奈特（Gordon Knight）和他的妻子也被卷入这场苦难之中。





他们的航班JQ12本应在当地时间周日晚9点起飞，并在澳大利亚时间周日上午6点40分左右到达黄金海岸机场。





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“我们在下午6点左右到达三号航站楼，发现航班没有登机口；我以为可能再等等就好了……然后短信（消息）传来，说航班将被取消，”奈特先生告诉SBS新闻。





奈特先生表示，他和其他受航班取消影响的乘客（他估计大约有20人）随后被带到了二号航站楼。他说，当他们到达那里时，机场的商店已经关闭，他们无法购买任何食物。





“最终他们围住了一个区域，基本上在机场内为我们建立了一个小营地，遗憾的是那里也没有饮用水，”他说。





他说：“因此，在我们可以离开那个区域之前，我们一无所有，而那是在（星期一）早上六点刚过。”



一群滞留在日本成田机场的捷星航空乘客在他们的黄金海岸航班被取消后，因该国严格的新冠限制规则而被困机场一夜忍饥挨渴受冻。 Source: Supplied 奈特先生说，乘客在机场滞留过夜时也没有得到毯子。





他说：“我们最初被告知要去找一家酒店，然后我需要向（Jestar）空乘解释不能集体离开机场，因为我们都没有离开机场所需的相关文件（核酸证明）。”





“我觉得（捷星）管理层缺乏教育，他们没有把基础知识落实到位，同理，枕头和毯子也没落实到位。”



奈特先生说，乘客在机场滞留过夜时没有得到毛毯。 Source: Supplied 捷星航空发言人在一份声明中向客户道歉，并表示航班因工程问题被取消。





发言人说：“所有客户都获得了住宿和餐券，对于不再希望乘坐航班的客户，还可以选择全额退款。”





“不幸的是，由于日本的新冠限制措施，入境要求旅客提供阴性核酸检测结果，因此一些从其它国家过境日本的客户无法离开机场。”





“我们正在与成田机场合作，以确定我们如何能够在像这样的中断期间更好地满足过境旅客的需求。”



日本严格的新冠限制规则意味着大多数独立旅客被禁止进入该国，除非他们是日本公民或居民。





那些来度假的人只有在参加有导游或有组织的旅行团时才被允许入境。





任何想要进入日本的人士都必须提交旅行前72小时内的新冠核酸检测阴性报告。





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