一澳元咖啡“终结”在即 连锁便利店咖啡涨价为何令人担忧？

从10月4日开始，7- 11连锁便利店标志性的1澳元咖啡将涨到2澳元一杯，这是13年来该公司首次提价。





许多无家可归的澳人恐将难再负担这种相对便宜的咖啡。



“他们需要帮助”

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莱昂内尔·法纳姆在墨尔本Young and Jackson酒吧外的人行道上售卖《The Big Issue》报纸，已有25年之久。这份街头报纸旨在帮助无家可归者和弱势群体找工作。





法纳姆曾无家可归，直到几年前他得到了救世军机构的帮助。他说，当流落街无家可归时，能喝到一杯热饮很“受欢迎”。





“能够喝上一杯热饮真好，尤其是在冬天，”他说，“因为无家可归的人不得不呆在寒冷之处，咖啡真的很受欢迎。”





“1澳元是可以承受的，但2澳元就很难了。”





法纳姆说，无家可归者通常没有收入。





他说，许多无家可归者“太害羞”，不愿到社会福利金发放机构Centrelink；而对于领取Centrelink福利金的人来说，目前的福利金 “根本不够用”。





“他们需要帮助。”



“低收入人群的生活非常艰难”

澳大利亚无家可归者协会主席珍妮·史密斯（Jenny Smith）告诉SBS新闻，许多澳大利亚人不得不在食物和租金之间做选择，很大原因是政府支持不足。





史密斯表示，对收入最低的澳大利亚人来，生活成本的压力可谓雪上加霜，她呼吁将Centrelink的援助金额从每天45澳元上调至70澳元。



她说，很难想象仅靠45澳元生活。





“在澳大利亚，低收入人群的生活非常艰难，”史密斯女士说。





“他们面临许多困难，这种涨价（7-11咖啡涨价）是其中之一。”





她表示，澳大利亚社会服务委员会（Australian Council of Social Services）也在呼吁将租金援助金从每天10澳元提至15澳元。





“这仍然是非常少的钱，因为这些钱的实际购买力一直在下降，”她说。





史密斯表示，尽管工资增长一直是今年政治讨论的前沿话题，但“我们没有谈到为最低收入的人提高工资”。



Source: AAP 疫情期间，安德鲁（Andrew）无家可归，住在自己的面包车里。





“从无家可归到安家（H2H）”项目向他提供住宿。他必须支付一半费用。Centrelink发给他的福利金也增加了一倍。





安德鲁说，Centrelin发的福利金 “太少了”，人们难以维持生计。当他领取的福利金翻倍时，也仅够支付基本生活需求。





他说：“靠平常的福利金生活真的很难，你住的地方也必须要付费。”





“当福利金增加，在新冠疫情期间多了一倍时，这真是天大的好消息。”





“这样我就能吃得起饭，还能继续用手机。”





安德鲁认为，增加Centrelink福利金并不是给有需要者提供“一种新的、不错的生活方式”，而是给人们一个“生存”的机会。





他说，当你无家可归时，咖啡是一种 “奢侈品”。安德鲁说，在他最重要的事项中，食物排在第三位，仅次于寻找住所和厕所。





他说：“（有的人）反对（提高福利）的理由是，这会让人们过于安逸，而不去努力参与社会或经济活动，也不会去找工作。”





“但我认为，现实情况是，这笔钱完全不够支付生活费用，包括住宿或食物，以及用手机保持联系。能够使用手机很重要，因为你会有很多预约，要去看医生，要看心理专家等等。”





安德鲁说，当他无家可归时，7- 11便利店可能是他最喜欢的商店。





他说：“在我无家可归的那段时间里，7- 11可能是我最喜欢的商店，因为那里的咖啡是一澳元。”





“这是我能负担得起的‘奢侈品’。”



LISTEN TO 通货膨胀带来的高生活成本压力下，澳洲民众可获哪些补贴和帮助？ SBS Chinese 27/06/2022 30:00 Play

澳大利亚的无家可归者

在疫情爆发前的2020年，墨尔本每晚有300多人露宿街头。





然而，更多的人无家可归，因为这还包括那些住在他们的车里、别人家的沙发上、以及严重拥挤或临时住所的人。





2016年澳大利亚统计局的人口普查数据显示，墨尔本有1725人无家可归，整个澳大利亚有约11.6万（116427）人无家可归。平均每1000名澳大利亚人中就有5人无家可归。





7- 11便利店表示， “整体成本持续上涨导致现有价格不可持续”，因此进行了价格调正。





该公司在脸书（Facebook）发帖说：““我们明白，即使是小幅价格上涨也会造成影响。我们很重视您和您一直以来的支持，我们期待很快在我们的门店见到您。”





就是否有策略帮助那些依赖其一元咖啡的无家可归者或社会弱势群体，SBS新闻已联系7- 11请其置评。





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