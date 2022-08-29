赢得大选100天：阿尔巴尼斯已实现和尚未实现的目标

我们都在Instagram上过着最好的生活。如果总理的个人资料有什么值得借鉴的地方，那么过去100天精心策划的推文讲述了一个努力实现承诺以不辜负澳大利亚人民对其信任的英雄故事。





阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）的爱犬托托（Toto）与人民公仆的光鲜形象一道在他的社交媒体上占据了突出的位置。





但也有一些严肃的东西：确认成立皇家委员会调查自动催债计划，支持乌克兰对抗俄罗斯，宣布对莫里森秘密部长门进行调查，详细介绍了原住民话语权公投，并分享了他对未来几天即将举行的技能峰会的希望。



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他确实很忙，飞越全国和全球：前往斐济的托雷斯海峡和太平洋岛屿论坛，并在饱受战争蹂躏的乌克兰实地考察；他在巴黎与法国总统马克龙碰了碰肘，又在马德里和东京与主要的国际盟友会面。





但是，离开了社交媒体的表演艺术，就像我们所有人一样，他面前还有一些不太适合发布的问题。



由于工资增长和就业率的脱钩继续困惑着经济学家，实现承诺中的全国性工资增长仍然是一个具有挑战性的话题。技能峰会将把政治、商业和工会的利益结合在一起，但不能保证这种参与会确保工资有所增长。





继续扼杀经济的劳动力短缺涉及卫生、老年护理和儿童保育以及酒店餐饮业等关键领域。一些酒吧已经开始每周关门几天，所以当阿尔巴尼斯可以在悉尼边观看演出边享受冰镇啤酒时，有一些企业不得不间歇性地采取节流措施，等待工作申请的到来。



Anthony Albanese (left) and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in Kyiv in July. Source: ABACA / ABACA/PA 在如此低的失业率下，移民制度成为焦点，可能是重新启动增长议程的关键。但即使是处理现有的接近一百万份签证申请的巨大积压，也是一项艰巨的任务。





兜售“更大的澳大利亚”也使政府受到政治攻击。



虽然前总理斯科特·莫里森秘密接管了许多部委，现在正被前高院法官领导的小组进行独立调查，但阿尔巴尼斯的持续攻击为反对党开辟了一条看似富有成效的攻击路线，指责工党进行政治迫害并专注于过去。





关于原住民话语权的公投问题草案仍然充满了争议并且在全国范围内十分敏感。总理已经宣布这是他最重要的优先事项，但这仍然是一个正在辩论的想法，没有可能举行投票的日期。



Prime Minister Anthony Albanese at Garma Festival in northeast Arnhem Land in July, where he put forward a proposed wording for a referendum on the Indigenous Voice to Parliament. Source: AAP / AARON BUNCH 虽然阿尔巴尼斯在阿纳姆地的Garma节上首次宣布公投时有许多积极的反馈，但他还面临一个重大任务：确保话语权部门能让许多不同部落的原住民和托雷斯海峡岛民的意见都能在议会中得到反映。





目前，托雷斯海峡正在继续推动达成同样的条约。





一些托雷斯海峡社区领袖厌倦了偏远岛屿社区缺乏投资，他们正在与中国投资者接触。他们甚至在谈论不合标准和不可靠的通信基础设施（如果有人需要被送出岛屿，这可能是一个生死攸关的问题）是否会让他们考虑与华为合作以提供更好的服务。





如果没有外国投资审查委员会的签字批准，这一切都不可能发生，而该委员会很可能不会同意。





但是，当阿尔巴尼斯面对眼前的国内生活成本压力和即将结束的燃油消费税削减时，该地区更广泛的外交动荡迫在眉睫。



在达尔文，喷气式发动机的噪音刺破了闷热的空气，被称为Pitch Black的大规模国际防务战争演习正在轰鸣着进行为期数周的空中训练。





当联邦预算在10月公布时，可能会有一些意想不到的资源意外收获和削减开支的举措。





预算将不可避免地包含一些痛苦，随之而来的是，执政者需要做出艰难的决定，而且很少能让所有人都满意。





本文作者安娜·亨德森是SBS世界新闻首席政治记者。





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