澳洲就业峰会前夕 工会和小企业代表机构就工作场所改革达成协议

在联邦政府的就业和技能峰会举行前夕，澳大利亚工会和小企业的代表机构就工作场所改革已达成协议。





澳大利亚工会理事会（The Australian Council of Trade Unions）和澳大利亚小企业理事会（Council of Small Businesses Australia）已经同意合作，简化和减少当前劳资关系体系的复杂性，使小企业能够雇用更多员工并拓展业务。





两家机构都认识到小企业主和雇员对经济的重要性，并承诺在新的法律下合作，为小企业主和雇员提供定制化的工作场所安排，使小企业主和雇员受益。



Advertisement

READ MORE 从移民计划到工资增长：一文了解就业与技能峰会

这包括承诺支持澳大利亚工会理事会提出的有关集体谈判新方案。工会理事会在上周提出这一方案，将使多个工作场所能够协作，与员工达成协议。





协议还包括支持在公平工作法中采用一种更简单的评估形式。这种评估开展整体评估，以确定员工在协议下是否会比在相关奖励下的整体受益更好。





澳大利亚小企业理事会首席执行官亚历克西·博伊德（Alexi Boyd）说，目前的劳资谈判系统太过复杂和低效。





“长期以来，小企业一直在寻找一条适合自己独特需求的前进道路。我们没有像一些大企业拥有律师和人力资源部门的资源。目前的劳资谈判系统不是为我们打造的，它效率低下，过于复杂，” 博伊德说。





她在一份声明中说：“对于有机会探索新的、灵活的单一或多雇主选择，我们表示欢迎，这些选择可以根据我们的情况定制。”





“一刀切的方法是行不通的。此次就业峰会是一个机会，能够去寻找新的现代解决方案。”



READ MORE 澳洲这些职业需要更多人才 移民能否解决技能短缺困境？

澳大利亚工会理事会秘书长萨利·麦克马努斯（Sally McManus）说，小企业在当前系统下蒙受损失。





“我们致力于与澳大利亚小企业理事会合作，制定易于管理、适合员工和企业主需求的定制化和现代协议。





她说：“目前以企业为中心的体系是为30年前的经济而建立的，它需要升级，并适用于当前的经济。”





“小企业的员工和老板应从谈判中获得大企业所享受的同等待遇。”





联邦就业部长托尼·伯克（Tony Burke）表示，这两大机构之间的协议是政府希望在即将举行的峰会上看到的合作类型。是次就业和技能峰会将于9月1日至2日举行。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。





请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。



LISTEN TO 新州救护车服务发出三级警报； 联邦政府敲定新冠疫苗补偿计划； 美空袭阿富汗 回应“伊斯兰国"恐怖袭击； 日本两名男子在接种莫德纳疫苗后死亡。 SBS Chinese 29/08/2021 02:08 Play