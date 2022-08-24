澳洲这些职业需要更多人才 移民是解决技能短缺困境的答案吗？

澳大利亚面临着技能人才长期短缺的困境，当局和专家在寻找答案——移民是否是解决劳动力危机的最佳途径。





周一，联邦政府宣布，澳大利亚未来五年需求最大的十大职业包括建筑经理、护士和厨师等。





政府就业与技能峰会即将于9月1日至2日在堪培拉举行，旨在解决目前的技能人才短缺问题。





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澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）介绍，会议为期两天，将“汇集工会、商业团体和帮助运营澳大利亚世界级职业技能培训部门的人员，探讨如何针对澳大利亚的技能人才短缺问题采取即时行动”。



优先技能清单中亟需的人才

根据政府的优先技能清单，这些在未来亟须人才的职业包括：



施工经理

土木工程专业人员

幼儿教师

注册护士

ICT（信息和通信技术）业务和系统分析员

软件和应用程序员

电工

厨师

儿童护理人员

老年和残疾护理人员

西澳州伊迪丝·考恩大学（Edith Cowan University）创业与创新教授皮-申·西特（Pi-Shen Seet）说，通过对本地工作者进行培训和吸纳技术移民来填补各个行业所需人才，澳大利亚采取这些措施由来已久，这在很大程度上取决于供需关系。



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政府的优先考虑之列

澳大利亚2022-23年的永久移民计划上限为16万个名额。





虽然2021- 2022年的名额上限也是16万——在技术移民和家庭移民中几乎平均分配名额，但在政府的最新计划中，工作者将属优先考虑之列。





明年，预计超过三分之二移民将持七种不同的技术签证来到澳大利亚。





但商业游说团体和工会都在呼吁，在未来两年将移民上限提至20万人，以期进一步缓解许多行业的技能人才短缺问题。





澳大利亚副总理理查德•马勒斯（Richard Marles）支持恢复移民水平，但他认为这并不能够解决陷入困境的行业的所有问题。





“重要的是让我们的移民人数恢复到新冠大流行之前的水平，这显然将是解决方案的一部分，”他周二告诉七号台网络（Seven Network）。



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“但我们必须从过去几年关闭边境中吸取教训，我们并没有对我们自己人开展足够的培训。”





此前，电气工会（Electrical Trades Union）委托进行的一项新调查显示，只有略超一半（52%）的电工学徒完成了资格认证，有超过三分之一的人考虑退出课程。





西特教授说，虽然澳大利亚本地的培训是有益的，但在那些亟需技能人才的行业中，愿意从事这些工作的人不会都在澳大利亚，这使劳动力短缺问题变得“复杂”。





他说：“你可以在提高技能的培训方面投入尽可能多的资金，但是如果澳大利亚人不想从事这些工作，如果雇主不愿采取额外的激励员工措施，那么就会出现其它问题，你必须再引进新的人才。”



Construction managers and civil engineers are just some of the in-demand professions in need of filling in Australia across the next five years. Source: AAP / Bianca De Marchi

“短期解决方案”

澳大利亚邮局前首席执行官克里斯汀·霍尔盖特（Christine Holgate）受邀预计将参加9月的就业峰会。她认为，对于澳大利亚目前面临的问题，移民只是一个临时、快速解决的办法。





“我认为，短期内，解决方案确实需要包括吸纳一些技术移民。因为…要想胜任我们行业的工作，你必须具备熟练的技能，”她周二在接受澳大利亚广播公司（ABC）电台采访时表示。





她呼吁通过教育和培训、最大限度地利用澳大利亚现有人口来填补技能人才短缺，而不只是通过移民来缓解这一困境。





虽然目前澳大利亚的失业率处于近50年来的最低水平——3.4%，但仍有180万澳人因为要照顾孩子而无法找工作。





她认为如果过于依赖技术移民，那么会忽视这一现状——实际上仍有许多澳人兼职工作。



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“我认为真正需要的是对培训和教育的长期承诺，这可能需要从学校开始。”





西特教授说，即将举行的就业峰会的重要性已经表明——解决澳大利亚劳动力行业存在的问题，并让澳大利亚继续成为技术移民考虑的富有吸引力的国家。





他说：“就业与技能峰会是平台之一，实际上需要所有人共同努力。”





“雇主需要与工会合作，各州之间需要合作，联邦政府需要很好参与，确保人们协作，制定出对澳大利亚人和移民都有好处和吸引力的方案。”





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