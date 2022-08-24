昆州教师因拒绝接种新冠疫苗而面临减薪

昆州教师因拒绝接种新冠疫苗而被减薪，联邦老年护理部长威尔斯（Anika Wells）表示，他们“正面临这种选择的后果”。





昆州教育部门正在对5.4万名公立学校教师、助教、行政人员和清洁工中约900名不遵守该州接种疫苗指令的人实施纪律处分。





该部门在周三的一份声明中说：“自2021年11月宣布疫苗接种要求以来，学校工作人员有充分的机会遵循合法的指示，或提供证据，说明他们为什么应该被豁免于该指示。”





Advertisement

所施加的罚款因个人情况而异，但相当于在18周内每周减少25至90澳元，与正常工资成比例。





声明说：“这是纪律处分过程中的常见处罚结果。”





威尔斯女士说，每个人都有权选择是否接种疫苗，但有关工作人员知道他们决定的后果，教师应该有一个安全的工作场所。



阅读更多 新州州长希望推动缩短新冠隔离期 流行病学家称为时尚早

“每个人都有权选择是否接种疫苗，但没有人有权摆脱这种选择的后果，”她在周三告诉九号台的《今日》（Today）节目。





“所以这并不奇怪，昆州政府将不得不处理这些极少数教师的相关事宜，因为99%的教师实际已经都接种了疫苗。”





昆州教育部长格蕾丝·格雷斯（Grace Grace）表示，对于未接种疫苗的工作者，纪律处分总是在考虑之中。





“其他州解雇了他们的老师，他们采取了激烈的行动，”她周三告诉记者。





“这始终是纪律程序的一部分。我们决定不这样做（解雇教师）。”





但澳大利亚国立大学校长、前外交部长朱莉·毕晓普（Julie Bishop）认为纪律处分是“非常严厉的结果”。





“当然，我们现在已经开始慢慢从新冠疫情中走出来了，”她在《今日》节目上说。





“但我希望看到相关医疗建议，以支持对这些人这样进行惩罚，毕竟他们已经做出了（不打疫苗的）选择。我认为这种处分非常严厉。”



阅读更多 主要审查发现莫里森政府的新冠疫苗推广工作未能实现关键目标

毕晓普女士还指出，惩罚这900名教师和昆州教育工作人员的举动是在全国教师短缺的情况下进行的。





她说，期望人们仍然去工作，但工资却比他们的同事低，这令人费解。





毕晓普女士说：“我不认为这能通过任何逻辑测试，我认为这是一个他们不应该得到的处分。”





“我们已经向前迈进了一步，我们已经学会了如何处理新冠疫情，我认为特别扣减教师的工资是一个太过分的举措。”





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



