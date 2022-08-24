澳洲收入最高的职业有哪些？ATO公布最新税务数据

平均而言，这60人每人收入350万澳元。





澳大利亚研究所高级经济学家马特·格鲁德诺夫（Matt Grudnoff）说：“一些收入在100万澳元以上的人平均每人支付8万澳元来管理他们的税务事务，这使他们的应税收入减少到免税门槛以下。”





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其他令应税收入减少的主要允许减税项目是管理其税务事务的诉讼费用，平均申请金额为25万澳元。





这60位百万富翁申请了1.653亿澳元的不同扣减，以减少他们的应税款。





格鲁德诺夫说：“我们的税收系统充满复杂性。最新的税收统计数据显示，一些收入非常高的人可以向非常聪明的人支付大笔资金，利用复杂的情况来减少他们必须支付的税额。”





澳大利亚研究所正在呼吁制定巴菲特规则，即根据总收入设定最低税率，以防止高收入者利用多项扣减来避税。



普通澳大利亚人年入多少？

与这些百万富翁相比，2019-20财年澳大利亚人的平均应纳税收入为63882澳元，比上一纳税年度仅增长2.1%。





男性的收入仍然高于女性，平均年收入为74559澳元，而女性平均年收入则为52798澳元。





中位数收入为48381澳元，在这一标准下，男性的56746澳元仍然大大高于女性的41724澳元。





这一财年报税的澳大利亚人中有41.5%的人年收入介于37001澳元至90000澳元之间，68.4%的税收来自年收入超过90000澳元的人。



Credit: ATO 澳大利亚人的退休金中位数不到5万澳元，平均余额则高得多，为145388澳元。



收入最高的职业有哪些？

外科医生平均收入超过40万澳元，而餐饮服务业的工作人员却颇为挣扎。





税收统计数据显示，外科医生的平均收入最高，达到406068澳元，麻醉师和内科专家分别以388814澳元及310848澳元紧随其后。



Credit: ATO 与往常一样，通常比较年轻、从事兼职或临时工作的餐饮服务人员是平均应税收入最低的人群。





收入最低的是餐饮服务业学徒工，平均应税年收入为19877澳元，其次为快餐厨师20447澳元、体育和娱乐业学徒工20447澳元和清洁服务学徒工24330澳元。



澳大利亚最富和最穷的邮编区是哪里？

税务局的数据显示，全国收入最高的邮编区中有8个位于悉尼，而收入最低的邮编区中有5个位于新州偏远地区。





在2019-20年度，西澳州的Cottesloe和Peppermint Grove（共享邮编6011）以平均应税收入325343澳元位居榜首。



Credit: ATO 其次是悉尼邮编2027，其中包括Darling Point和Edgecliff这些临海区域，这里的平均应税收入为205957澳元。





排名第三的是邮编2023，即悉尼的Bellevue Hill，平均应税收入为195204澳元。





居住在新州偏远地区的人是全国平均收入最低的人群之一。





在Gurley NSW（邮编2398）、Burren Junction、Dridool、Nowley（邮编2386）和Boomi、Garah（邮编2405），这里的平均应税收入为负数，造成这一状况的原因很可能是农耕业的损失。





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