【观点】边境开放后，澳旅游业缘何难以起飞？

随着全球绝大多数国家已经开始放开边境，澳大利亚进一步开放边境也已经超过半年时间，在疫情下几乎归零的国际旅游业开始了明显的复苏。





根据联合国世界旅游组织（UNWTO）7月份发布的《世界旅游晴雨表》，国际旅游业在今年前五个月出现了强劲反弹，有将近2.5亿的国际游客出行，是去年同期的221%。其中，受区域内强劲需求和越来越多国家解除旅行限制的推动，欧洲旅游业复苏领先全球。与2021年前5个月相比，欧洲国际游客入境人数同比增长350%，已恢复到2019年水平的46%。





以在目的地赚取的国际旅游收入而言，有16个国家已完全恢复到大流行前的水平。但和欧洲相比，拥有丰富旅游资源、标榜“澳世无双”的澳大利亚，行业的复苏反而要逊色许多。更有意思的是，迄今为止澳大利亚旅游业的反弹数据都是“单向”的，也就是愿意出境游的民众很多，但愿意来澳大利亚玩的外国人很少。





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澳大利亚统计局数据显示，5月出国短途游人数为420110人次，比231480人次的入境短期游数据多出81%。这一数字是2019年5月的两倍多，当时出境游人数比入境游只多39%。





同时，出入境旅客数量之间的巨大差距也反映在主要国际航空公司的客座率上，就5月的澳大利亚出境和入境航班的客座率来看，阿联酋航空分别为87%和63%，卡塔尔航空分别约为90%和70%，美国联合航空分别为63%和56%。





澳大利亚统计局数据还显示，目前的国际短期访客数量为大流行之前的34%，而出境旅客数量已反弹至2019年的45%。尽管短期出境游的人越来越多，但5月的入境旅客数量比4月减少了1.9%。





导致这种现象的最直接的原因很多，包括高昂的机票价格、签证审理时间长、全球局势不稳以及日益恶化的经济，都在短期影响人们对旅游的信心。尤其是澳大利亚对任何国外游客来说都距离非常遥远，这也解释了为什么欧洲地区是反弹最快的——因为欧洲多国陆地接壤，且申根国护照持有者可以相对自由地流动。但最直接的原因是国际旅游行业最大“金主”，更是澳大利亚国际旅游的最大来源国——中国游客的缺席。





疫情前，中国是全球最大的旅游客源国，也是最大的出境游消费来源。在世界各地，只要有游客的地方就有中国人，不管是在中东迪拜，还是在非洲卢旺达，中国游客给当地人的感觉就是出手大方、购买力极强。但是如今在全球旅游加速恢复的大背景之下，中国却越来越像一座“孤岛”了。中国当前的政策会对一些特定行业带来比较大的冲击，最为典型的就是出境旅游业务，最近两年几乎呈现断崖式下滑。





数据显示，在澳大利亚国境重新开放后的6个月里，来自中国的入境人数仅恢复到2019年同期的4%左右。也就是说，总计大约有24390名中国持短期签证人士抵达澳大利亚。但在正常情况下，这一数字应该达到664430人。作为对比，澳大利亚入境旅游人数已恢复到2019年的三成左右，其中，来自印度、加拿大和印度尼西亚的游客正在填补这个巨大缺口。





目前的澳大利亚国际旅游业中复苏最突出的是印度市场。入境澳大利亚的印度游客数量已恢复到2019年的58%，处于健康水平。印度已成为仅次于新西兰和英国的第三大客源市场。





但考虑到中国游客的平均购买力远超印度游客，再考虑到中国中产阶级的快速增长，能负担来澳旅游的游客数量上也远超印度游客。光靠印度或者东南亚市场的增量，很难在短时间内补上中国市场的缺口，这一过程可能需要5年至10年。





相比之下，中国有多快可以恢复境外旅游，可能是短期对澳大利亚旅游出口行业最重要的决定性因素之一。有一点可以确定，中国公民的海外旅游不可能在一夜之间恢复。但也确实开始看到了曙光，比如近期，海南航空、南方航空、中国国航等多家中国国内航司宣布恢复新的国际航班计划，国内一些城市的入境隔离时间也在缩短。





澳大利亚相关的专业人士也持有类似的观点，德勤澳大利亚旅游部门负责人阿黛尔·拉宾-罗曼（Adele Labine-Romain）表示：“中国市场的复苏将是缓慢的。我们预测，今年来自中国的游客人数不会太多，从2023年开始会出现增长，但需要几年时间才能恢复。我是一个乐观主义者，虽然我们与中国的关系目前面临挑战，但两国之间有太多长期存在的贸易、社区和家庭纽带，我认为我们会找到解决的办法。”





（本文作者魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）





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