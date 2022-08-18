您超过了吗？澳洲人年度工资平均涨幅达2.6%

澳大利亚人的工资以近八年来最快速度增长，但仍然不到通胀率的一半。

Australia's inflation rate is the highest it's been in decades.

Australia's inflation rate is the highest it's been in decades. Source: AAP / AAP / Morgan Sette

澳大利亚统计局（ABS）周三（8月17日）公布的数据显示，经季节性调整的工资价格指数（WPI）在6月季度连续第三个季度上涨0.7%。

澳大利亚统计局价格统计主管米歇尔•马夸特（Michelle Marquardt）说：“在经历了三个季度的持续工资增长后，主要是由整个私营部门的工资上涨所推动，年增长率为2.6%。这是自2014年9月以来的最高工资年增长率。”

“在过去的12个月里，对技术工作的需求不断扩大，继续在更广泛的行业和工作中形成工资压力，反映在工资上涨的规模越来越大。”

Advertisement
私营部门的工资在6月季度上升了0.7%，公共部门上升了0.6%。私营部门的年度工资增长率（2.7％）比公共部门的年度工资增长率（2.4％）更强劲。公共部门有很大比例的工作是根据多年的企业协议支付的，这往往对劳动力市场条件的反应较小。

在私营部门，与最近6月季度相比，有更高比例的工作获得了工资增长。私营部门时薪平均涨幅从去年此时的2.7%上升到3.8%。这是自2012年6月以来该部门平均工资变动的最高比率。

从原始数据来看，各行业的季度工资增长率从建筑业的1.4%到住宿和餐饮业的0.1%不等。

各行业的年度工资增长率也各不相同，建筑业的年度工资涨幅达3.4%，这也是自2012年12月季度以来的最高年度涨幅，而采矿业和电力、燃气、水和废物处理业的年度工资涨幅为2.2%。

西澳州的季度工资增长率最高（0.8%），而昆州和塔州的年度工资增长率最高（2.9%）。北领地连续两个季度录得最低的季度工资增长率（0.3%）和年度工资增长率（2.0%）。
相关内容
澳洲季度CPI上涨1.8%，哪些开支涨价最狠？
而相较于2.6%的年度工资平均涨幅，澳大利亚6月季度的消费者价格指数（CPI）上升了1.8%，全年则上升了6.1%，其中，1.8%的季度增幅是自商品和服务税（GST）推出以来的第二高增幅。而导致这轮通胀的最主要因素是新住宅（上涨5.6%）和汽车燃料（上涨4.2%）。

预计统计局周四还将公布澳大利亚人的平均周薪。

SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在 
Facebook
 和 
Twitter 
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
阅读更多
台湾举行军事演习以抵抗来自中国的压力
一种“改变游戏规则”的Omicron特异性疫苗已在英国获批。澳大利亚人什么时候可以接种它？
分享
Published 18 August 2022 at 11:41am
Source: SBS