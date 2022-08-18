您超过了吗？澳洲人年度工资平均涨幅达2.6%

澳大利亚统计局（ABS）周三（8月17日）公布的数据显示，经季节性调整的工资价格指数（WPI）在6月季度连续第三个季度上涨0.7%。





澳大利亚统计局价格统计主管米歇尔•马夸特（Michelle Marquardt）说：“在经历了三个季度的持续工资增长后，主要是由整个私营部门的工资上涨所推动，年增长率为2.6%。这是自2014年9月以来的最高工资年增长率。”





“在过去的12个月里，对技术工作的需求不断扩大，继续在更广泛的行业和工作中形成工资压力，反映在工资上涨的规模越来越大。”





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私营部门的工资在6月季度上升了0.7%，公共部门上升了0.6%。私营部门的年度工资增长率（2.7％）比公共部门的年度工资增长率（2.4％）更强劲。公共部门有很大比例的工作是根据多年的企业协议支付的，这往往对劳动力市场条件的反应较小。





在私营部门，与最近6月季度相比，有更高比例的工作获得了工资增长。私营部门时薪平均涨幅从去年此时的2.7%上升到3.8%。这是自2012年6月以来该部门平均工资变动的最高比率。





从原始数据来看，各行业的季度工资增长率从建筑业的1.4%到住宿和餐饮业的0.1%不等。





各行业的年度工资增长率也各不相同，建筑业的年度工资涨幅达3.4%，这也是自2012年12月季度以来的最高年度涨幅，而采矿业和电力、燃气、水和废物处理业的年度工资涨幅为2.2%。





西澳州的季度工资增长率最高（0.8%），而昆州和塔州的年度工资增长率最高（2.9%）。北领地连续两个季度录得最低的季度工资增长率（0.3%）和年度工资增长率（2.0%）。



而相较于2.6%的年度工资平均涨幅，澳大利亚6月季度的消费者价格指数（CPI）上升了1.8%，全年则上升了6.1%，其中，1.8%的季度增幅是自商品和服务税（GST）推出以来的第二高增幅。而导致这轮通胀的最主要因素是新住宅（上涨5.6%）和汽车燃料（上涨4.2%）。





预计统计局周四还将公布澳大利亚人的平均周薪。





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