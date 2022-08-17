一种“改变游戏规则”的Omicron特异性疫苗已在英国获批。澳大利亚人什么时候可以接种它？

要点 英国已批准首个同时针对COVID-19原始毒株和Omicron变种的疫苗

澳大利亚人很可能几个月后就能接种这种应对高传染性Omicron变种的疫苗

英国已批准首个同时针对COVID-19原始毒株和Omicron变种的疫苗。





在发现莫德纳（Moderna）公司的这一新疫苗对Omicron变种和新冠原始病毒具有“强烈的免疫反应”后，它已获得了英国医疗监管机构的批准。





伯内特研究所指出，Omicron变种可能导致澳大利亚半数人口感染新冠，因此该变种在2022年期间一直是令人关注的主要病毒变种。





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现在，澳大利亚可能很快就会收到这种被称为“二价”加强针（能引发对两种病毒株的免疫反应）的疫苗了，而这被誉为应对这种高度传染性变种的关键。





以下是迄今为止我们对二价疫苗的了解，以及澳大利亚人何时能有资格接种该疫苗。



我们对该疫苗了解多少？

新的mRNA疫苗的一半针对原始的Alpha毒株，另一半针对Omicron的第一个亚变种BA.1——它在圣诞节期间引发了澳大利亚的大规模新冠疫情。





所有现有的疫苗都只能直接针对Alpha毒株。包括莫德纳和辉瑞（Pfizer）在内的制药公司一直致力于开发一种涵盖Omicron变种的疫苗。





Westmead研究所病毒研究中心主任托尼·坎宁安（Tony Cunningham）告诉SBS新闻：“这被称为二价疫苗，因为它由原始病毒家族的代表以及分裂病毒家族（Omicron家族）共同组成。”





“因为它能产生更高水平的针对Omicron的抗体，所以它可能会对轻度疾病提供更好的保护，”他说。





虽然英国政府尚未提供有关如何分发疫苗的详细信息，但它很可能会作为补充前两剂或三剂的加强针。





联邦科学与工业研究组织（CSIRO）的研究科学家丹尼尔·雷顿（Daniel Layton）说：“我认为TGA（澳大利亚药监局）将决定如何最好地推广疫苗，但鉴于我国的疫苗接种水平很高，它可能会以加强剂的形式出现。”



这种新疫苗的效果如何？

雷顿博士说，临床数据显示，新疫苗的免疫反应在应对Omicron的原始变种BA.1方面比现有疫苗有效8倍。





他告诉SBS新闻：“这将转化为真正改进的免疫反应，并在感染早期的Omicron菌株时为人们提供更好的保护。”





坎宁安教授将这种二价疫苗描述为“游戏规则改变者”，并提高了未来疫苗的门槛——这些疫苗也可以同时预防其它病毒，如流感。





“拥有一种二价mRNA疫苗，并看到它以一半的剂量产生这些良好的高抗体水平，这是非常令人放心的，它改变了游戏规则，”他说。





“它是一个进步。这一点毋庸置疑。”



它能预防BA.4和BA.5亚变种吗？

随着澳大利亚人开始从冬季新冠疫情的高峰期恢复，大多数人都感染了Omicron较新的亚变种，即BA.4和BA.5。





二价疫苗的具体目标是BA.1，这不再是澳大利亚关注的变种。





但雷顿博士说，它在处理BA.4和BA.5方面的效果仍然是市场上现有疫苗的1.6倍。



他说，随着世界继续与大流行病作斗争，疫苗制造商将不可避免地面临制造应对新变种疫苗时的延迟。





他说：“全世界各地的病毒传播水平仍然很高，因此我们遇到的变种数量非常多。”





“这意味着疫苗制造商会不可避免地陷入这一困境，他们只能艰难跟上。”



澳大利亚人什么时候能够接种二价疫苗？

4月，莫德纳公司获得了澳大利亚药监局的审查资格，以便为其二价疫苗在澳大利亚的推广申请市场许可。





辉瑞公司的两种性质相似的疫苗在7月获得了同样的审查资格。





所有疫苗都需要获得药监局的批准，随后澳大利亚免疫技术咨询小组（ATAGI）才会决定使用该疫苗是否符合国家利益。





莫德纳公司澳大利亚总经理阿兹拉克（Michael Azrak）上个月告诉新闻集团（News Corp），一旦该疫苗获得药监局批准，莫德纳公司将“能够在几周内提供这种新的针对Omicron的二价加强疫苗”。





澳大利亚的加强针接种率仍然很低，仅71.5%的合格人口接种了三剂疫苗。相比之下，超过95%的16岁及以上符合条件人群已经完成了两剂疫苗接种。





坎宁安教授说，这种二价疫苗可能会让一些不情愿的澳大利亚人接受第三剂疫苗接种。





“二价加强针会让更多人接种加强针吗？是的，我认为更多的知情人——那些一直在犹豫是接种目前的加强针还是等待一些人已经开始讨论的二价加强针的人——会愿意接种，”他说。





“我知道很多人都在这样想，他们可能只是在等待二价加强针。”





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