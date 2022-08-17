感染COVID-19后月经有变化？专家说无需担心

世界各地的人们都报告说在感染COVID-19或接种疫苗后月经发生了变化。





对一些人来说，他们的经期变得不同，而其他人则经历了流量的变化、持续出血以及疼痛程度的加剧。





以下是专家们迄今为止所知道的与之相关的信息，包括为何一些人的经期在感染COVID-19后有所不同、哪些变化被认为是“正常”的以及何时寻求帮助。



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是否有证据表明新冠会导致月经变化？

虽然有传闻表明，在感染COVID-19或接种疫苗后月经周期发生了变化，但研究人员至今仍在努力确定其背后的主要驱动因素。





西悉尼大学生殖健康高级研究员阿穆尔（Mike Armour）博士说，这是因为到目前为止进行的研究都没有使用没有感染过COVID-19或没有接种过疫苗的人作为对照组。





他告诉SBS新闻：“这将真正地、显著地让我们锁定到底是什么在发生。”





尽管如此，阿穆尔博士说，有足够的证据表明，COVID-19感染和疫苗接种与一些人的月经变化之间存在“相当可能的”联系。





Jean Hailes for Women's Health的专业妇科医生和高级腹腔镜外科医生纳纳亚卡拉（Pav Nanayakkara）博士说，对于发生这种情况的原因有两种主要假设。





她说：“这可能与荷尔蒙有关，所以要么是疫苗或感染影响了荷尔蒙，或者第二个机制是它是免疫介导的，所以对疫苗接种的炎症反应可能潜在地引起子宫内膜的免疫变化，然后有可能影响月经变化。”





“我们知道，使用和停用荷尔蒙避孕药的妇女确实报告了变化，所以它不太可能是荷尔蒙介导的，更可能是炎症。”



Dr Pav Nanayakkara says changes people experience in their periods post-COVID infection tend to revert back to normal after a few menstrual cycles. Source: Supplied / Jean Hailes for Women's Health 阿穆尔博士同意这些变化最有可能与一个人的免疫反应有关。





他说：“炎症标志物是月经前症状等事宜的良好预测因素。”





“所以我认为可能的是，新冠本身和新冠疫苗都会引起炎症反应。”



哪些月经变化被认为是“正常的”？

虽然每个人的月经都是因人而异的，但阿穆尔博士说，任何长度在24到35天左右的月经周期都是“相当正常的”。





这意味着，如果您的月经比你感染COVID-19或接种疫苗后通常情况要提前或推迟几天，那么您不应该担心。





阿穆尔博士说，月经量比平时多或少，或者经期疼痛程度较高，也是通常报告的变化，不应该对此感到惊慌。





纳纳亚卡拉博士说：“关键是很多人报告说他们的变化在几个月经周期后又恢复了正常。”





“在这个阶段，它看起来也不会对今后的生育率或怀孕率产生任何影响。”



我何时应寻求医疗建议？

阿穆尔博士说，任何出现持续疼痛、连续两周或更长时间出血或阴道分泌物颜色改变的人都应该咨询医疗建议。





他说：“我认为注意安全要比留下遗憾好。”





“我们不希望人们只是把它当作是与新冠有关。”



Dr Mike Armour says there is enough evidence to suggest a "quite probable" link between COVID infection and vaccine and changes to some people's menstrual cycles. Source: SBS / Insight 纳纳亚卡拉博士赞同这一信息，称人们应该为令任何他们担心的月经变化而寻求帮助。





她说：“可能是大量出血，所以你一小时就会浸湿一张卫生棉，排出大量血块，或者如果你注意到月经更加频繁，或者你已经好几个月没有来月经了，那么排除一些可能导致这些症状的其他原因将很重要。”





“最糟糕的事情是你坐在家里默默地忍受，担心，或上谷歌搜索需求帮助。但（现实中的）帮助是存在的，以确保没有什么是你该为此担心的。”





纳纳亚卡拉博士说，如果你出现月经变化，请与医生联系，而这也有助于增加对COVID-19感染和疫苗接种影响的了解。





她说：“在这个阶段，就月经出血的变化而言，风险似乎都是非常短期的，但要我们知道的唯一方法就是你主动提出来。”





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