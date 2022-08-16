“破坏我们的民主”：莫里森曾秘密就任至少五个部长职位

总理阿尔巴尼斯证实，前总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）在COVID-19大流行期间被秘密任命担任至少五个部长职务。





2020年，莫里森于3月14日被秘密任命管理卫生部，于3月30日被秘密任命管理财政部。





2021年，莫里森于4月15日被任命管理工业、科学、能源和资源部，5月6日被任命管理内政部和国库部。





Advertisement

这些任命是根据宪法第64条进行的，与正常的部长任命方式一致。莫里森的职务是与现任部长并行的。





莫里森还负责监督总理和内阁部，这是他作为总理职责的一部分。





这些安排没有明确的结束日期，莫里森拥有这些部长权力，直到2022年联邦选举。



总理阿尔巴尼斯在获取高级官员的汇报后确认了这些秘密的部长安排。





他在堪培拉对记者说：“前莫里森政府对我们的民主制度进行了非同寻常和史无前例的破坏，这一点已经被揭露出来。”





“这是一个欺骗性的政府。秘密的政府。”





阿尔巴尼斯指责莫里森在谁负责工作方面误导了议会。





联盟党政府的几位前部长声称他们不知道这些任命。





周一，反对党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）告诉ABC电台他不知道这些任命。





达顿先生说：“显然，总理有他的理由，他的逻辑，但这不是一个我参与或知晓的决定。”





国家党领袖大卫·利特普劳德（David Littleproud）告诉ABC晨间节目RN Breakfast的主持人帕特里夏·卡维拉斯（Patricia Karvelas），他也不知道这些秘密任命。





他说：“这些是莫里森的决定，我不同意这些决定，我准备开诚布公地说出来。”





据新闻集团报道，内政部长凯伦·安德鲁斯（Karen Andrews）“不知道”这位前总理已宣誓就职于她的职位。





她说：“我将要求他辞职并离开议会。”





“我对他没有什么可说的。”





“这是完全不可接受的，一个总理以这种方式行事，破坏了一个联邦政府在宪法上应该代表的一切。”





阿尔巴尼斯说，他正在寻求法律政策专员（Solicitor-General of Australia）对这些安排的合法性的意见，该意见将于下周一下达。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



