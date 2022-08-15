澳洲现总理就前总理秘密担任多个部长职务一事寻求法律意见

总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）正在就前总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）在担任领导人期间秘密宣誓担任至少三个部长职务的“非同寻常”的报道寻求法律意见。





根据《澳大利亚人报》的报道，莫里森在COVID-19大流行开始时被秘密任命为财政部长和卫生部长。





前副总理巴纳比·乔伊斯（Barnaby Joyce）也表示，莫里森还被任命为资源部长，并利用这一职位扼杀了一个有争议的天然气项目，从而否决了自己一位部长的决定。





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总督大卫·赫尔利（David Hurley）的发言人周一（8月15日）下午证实，莫里森在担任总理期间被任命额外的部长职务，使用的是行政手段而不是宣誓仪式。





这位发言人在给SBS新闻的一份声明中说：“总督按照正常程序并根据当时政府的建议，任命前总理莫里森管理总理和内阁部以外的其他部门。”





“这些任命符合《宪法》第64条的规定。”





“部长们被任命管理其职责范围以外的部门，这并不罕见。”



周一在墨尔本发言时，阿尔巴尼斯将这一秘密的就职举动描述为“非同寻常，史无前例”。





他说：“这是那种如果发生在一个非民主国家会被我们嘲笑的低劣举动。”





“在这个国家，我们确实有一个非总统制的政府，但我们从莫里森那里看到的是权力的集中，是凌驾于部长决定之上的，而且都是秘密进行的。”





阿尔巴尼斯说，他回到堪培拉后，总理和内阁部将向他介绍情况。





他说，他还没有收到法律政策专员（Solicitor-General of Australia）关于这一举动是否违反法律的建议。





“我将等待建议，因为我的政府将以有序和透明的方式运作。”





“这是一个烂摊子，需要清理，澳大利亚人民应该得到比这种蔑视民主进程和我们的威斯敏斯特政府系统更好的待遇。”



秘密的部长任命

西蒙·本森（Simon Benson）和杰夫·钱伯斯（Geoff Chambers）写的一本关于莫里森总理任期的新书《困扰》（Plagued）中披露了秘密宣誓就职的情况。





该书部分内容摘录于周六的《澳大利亚人报》，声称莫里森在COVID-19大流行初期宣誓担任财政部长和卫生部长，因为他担心生物安全法的实施会让内阁同僚格雷格·亨特（Greg Hunt）控制国家。





如果卫生部长格雷格·亨特因病毒而失去工作能力，莫里森将能够接替他的职责。





据报道，当时的司法部长克里斯蒂安·波特（Christian Porter）向总理建议，这种举措可以通过行政手段完成，而不需要举行宣誓仪式。



Former Attorney-General Christian Porter. Source: AAP 新南威尔士大学教授、澳大利亚宪法专家乔治·威廉姆斯（George Williams）告诉SBS新闻，他“不知道有什么强有力的理由”禁止在这种情况下进行秘密宣誓。





他补充说：“但当然，这与是否应该这样做以及如何做是不同的。”





“这个问题的一个基本方面是在行使这些真正重要的公共权力时的透明度，人们在许多方面不知道这一事实是最大的担忧。”



部长决定被否决

据乔伊斯说，前总理利用他作为资源部长的额外权力，推翻了时任资源部长基思·皮特（Keith Pitt）的决定，取消了一个有争议的天然气项目。





PEP-11提案希望在新州海岸50公里处钻探天然气，该提案有可能成为由具有气候意识的独立候选人竞争的一些边缘席位的政治问题。





莫里森在2021年12月宣布，他将采取行动取消该项目。



当被问及皮特是否支持这一决定时，莫里森回答说：“这是政府的决定，我决定以总理身份做出这一决定，我有权这样做。”





乔伊斯声称，皮特不知道这一秘密安排，直到总理否决了他。





乔伊斯告诉七号台：“我发现了这件事，我不同意。”





“我们不是总统制政府——我们有政府的内阁制度。”





但现在作为后排议员的皮特对他被蒙在鼓里的说法提出异议。





他告诉SBS新闻，他“对自己作为部长做出的决定感到满意”。





他说：“这是资源部做出的许多决定之一。这些都是非常有条理的决定。”



被蒙在鼓里的同僚们

国家党领袖大卫·利特普劳德（David Littleproud）说，他也没有意识到这种不寻常的部长安排。





他告诉ABC：“嗯，就我而言，这很普通。”





“如果你想拥有一个你需要信任的政府，你必须相互信任。”





NDIS部长比尔·肖顿（Bill Shorten）则告诉ABC：“（莫里森）有某种救世主情结，或者他只是认为自己是澳大利亚版的坎耶，但这实际上是一个严重的问题。”





SBS新闻已经联系莫里森寻求评论。





Krishani Dhanji 对本报道亦有贡献。





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