澳洲政府承认阿富汗人道主义签证积压 暂无计划增加名额

在阿富汗首都喀布尔被塔利班攻陷一年后，澳大利亚尚未处理的阿富汗签证数量仍然令人担忧。





联邦政府正在研究其他签证途径，但移民部长安德鲁·吉尔斯（Andrew Giles）没有表示会提高对阿富汗人的人道主义签证上限，目前这一上限为31500人。





阿富汗人已提交了超过4万份申请，涵盖21.1万余人。





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但吉尔斯说，迄今总共只批准了约6000份。



当被问及是否会取消上限时，他告诉ABC：“我的首要重点是确保我们履行这一义务，我们为31500人找到安居之所和安全庇护，以重建他们的生活。”





“政府正在为来自阿富汗的人探索其他一些签证途径。”





吉尔斯说，这包括更广泛地增加人道主义收容，并扩大社区对难民的担保支持，增加5000个名额。





他说：“我们承诺随着时间的推移，提高总体人道主义收容人数。”





“但我现在的重点是确保我们填补这些名额。”





此后，额外的资源将被用于帮助处理积压的申请，但并未提出清理申请的具体时间框架。





吉尔斯说：“需求绝对是压倒性的......这些申请中的每一个都需要适当的登记，以便他们能够得到妥善处理。”





“积压的工作进展得相当快。我很确定，虽然这个规模是压倒性的，但我们对它的反应并没有被压倒。”





“我们已经增加了工作人员来处理积压的工作，并增加了工作人员来处理与家庭团聚有关的问题，这也影响到来自阿富汗的人。”





尽管在塔利班占领喀布尔一年后出现了大量的申请，但吉尔斯说，他并没有把责任推到前政府的头上。





他说：“我不知道对前政府说我们知道将有多少人申请是否公平。大约一年前发生的这一情况当时发展得非常、非常快。”





“需求量非常大，我认为可以说是前所未有的。”





“这些申请所涉及的每一个人都需要进行适当的登记，这需要时间，因为我们优先考虑当地参与过（行动）的雇员、妇女和女孩以及少数群体成员。”





SBS新闻已经联系了联盟党的移民事务发言人丹·特汉（Dan Tehan）寻求评论。





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