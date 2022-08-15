澳洲政府对提高移民上限以解决技术工人短缺问题持开放态度

联邦政府正在研究是否要取消每年的移民上限，以解决关键的技能短缺问题。





职业技能部长布伦丹·奥康纳（Brendan O'Connor）说，他对在全国范围内增加劳动力供应持开放态度，特别是在严重短缺的部门。





虽然目前的年度移民上限为16万，但报告显示，这一数字可能被提高到18万或高达20万。





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然而，奥康纳说，还没有决定门槛是多少，但这将符合国家的最佳利益。





奥康纳周日在墨尔本告诉记者：“我们必须找到任何可能的手段来为我们的劳动力市场提供技术人才，因为增加劳动力市场的技能水平将提高生产力。”





“当涉及到移民门槛时，我们正在研究哪些领域面临短缺。”





奥康纳说，在大流行推动下，近年来永久性技术工人大幅减少。





他说：“对澳大利亚劳动力的投资是我们的首要任务，但显然，我们也必须关注需求迫切的领域，为临时和永久技术移民途径提供机会。”





“我们正在关注的是，确保我们正确衡量进入我国的人的技能、能力。”



在与大流行有关的封锁和边境关闭之后，澳大利亚各地的企业在填补职位和留住员工方面遇到了困难。





在下个月举行的政府就业和技能峰会上，技能短缺预计将成为一个关键的讨论话题。





峰会将汇集来自工会、企业、民间社会和政府的约100人。





绿党领袖亚当·班德（Adam Band）表示，在收到政府邀请后，他将和绿党的就业问题发言人芭芭拉·波克（Barbara Pocock）一起参加峰会。





班德说，他将利用此次出席的集会来敦促废除第三阶段的减税政策，并敦促政府投资于社会服务。





据估计，第三阶段的减税措施将在10年内花费2240亿澳元。





班德说：“绿党很高兴有机会参加这个重要的峰会，并获得社区对我们改善工人生活计划的支持。”





“澳大利亚正处于全面的不平等危机中，工资和收入都很低，而生活成本却在上升，政府必须进行干预来解决这个问题。”





此前，反对党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）拒绝了出席峰会的邀请，称之为“工会的噱头”。





然而，国家党领袖大卫·利特普劳德（David Littleproud）接受了邀请，此前他说澳大利亚边远地区的代表能列席会议至关重要。





澳大利亚工人工会秘书丹·沃尔顿（Dan Walton）说，国家党领导人在峰会上的出现将是有趣的。





他在周日告诉天空新闻：“我当然期待大卫·利特普劳德骑着他的小马来到这里，再次尝试并提出一些短期性质的签证......作为试图解决农业产业的长期、系统性问题的一种方式。”





“这家伙没有什么可信度，他又一次敲响了前任政府失败政策的鼓。”





沃尔顿说，他欢迎这次峰会，表示这是一个解决全国面临的一些长期问题的机会。





工会此前曾呼吁，吸纳移民工人的企业也要培训同等数量的澳大利亚工人。





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