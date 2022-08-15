澳洲政府对提高移民上限以解决技术工人短缺问题持开放态度

澳大利亚政府正在研究如何解决由大流行导致的永久技术工人数量大幅下降的问题。

A worker wearing protective gear in an industrial setting.

The government could increase the skilled migration cap to help meet skilled worker needs of businesses. Source: AAP / Dan Peled

联邦政府正在研究是否要取消每年的移民上限，以解决关键的技能短缺问题。

职业技能部长布伦丹·奥康纳（Brendan O'Connor）说，他对在全国范围内增加劳动力供应持开放态度，特别是在严重短缺的部门。

虽然目前的年度移民上限为16万，但报告显示，这一数字可能被提高到18万或高达20万。

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然而，奥康纳说，还没有决定门槛是多少，但这将符合国家的最佳利益。

奥康纳周日在墨尔本告诉记者：“我们必须找到任何可能的手段来为我们的劳动力市场提供技术人才，因为增加劳动力市场的技能水平将提高生产力。”

“当涉及到移民门槛时，我们正在研究哪些领域面临短缺。”

奥康纳说，在大流行推动下，近年来永久性技术工人大幅减少。

他说：“对澳大利亚劳动力的投资是我们的首要任务，但显然，我们也必须关注需求迫切的领域，为临时和永久技术移民途径提供机会。”

“我们正在关注的是，确保我们正确衡量进入我国的人的技能、能力。”
在与大流行有关的封锁和边境关闭之后，澳大利亚各地的企业在填补职位和留住员工方面遇到了困难。

在下个月举行的政府就业和技能峰会上，技能短缺预计将成为一个关键的讨论话题。

峰会将汇集来自工会、企业、民间社会和政府的约100人。

绿党领袖亚当·班德（Adam Band）表示，在收到政府邀请后，他将和绿党的就业问题发言人芭芭拉·波克（Barbara Pocock）一起参加峰会。

班德说，他将利用此次出席的集会来敦促废除第三阶段的减税政策，并敦促政府投资于社会服务。

据估计，第三阶段的减税措施将在10年内花费2240亿澳元。

班德说：“绿党很高兴有机会参加这个重要的峰会，并获得社区对我们改善工人生活计划的支持。”

“澳大利亚正处于全面的不平等危机中，工资和收入都很低，而生活成本却在上升，政府必须进行干预来解决这个问题。”

此前，反对党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）拒绝了出席峰会的邀请，称之为“工会的噱头”。

然而，国家党领袖大卫·利特普劳德（David Littleproud）接受了邀请，此前他说澳大利亚边远地区的代表能列席会议至关重要。

澳大利亚工人工会秘书丹·沃尔顿（Dan Walton）说，国家党领导人在峰会上的出现将是有趣的。

他在周日告诉天空新闻：“我当然期待大卫·利特普劳德骑着他的小马来到这里，再次尝试并提出一些短期性质的签证......作为试图解决农业产业的长期、系统性问题的一种方式。”

“这家伙没有什么可信度，他又一次敲响了前任政府失败政策的鼓。”

沃尔顿说，他欢迎这次峰会，表示这是一个解决全国面临的一些长期问题的机会。

工会此前曾呼吁，吸纳移民工人的企业也要培训同等数量的澳大利亚工人。

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Published 15 August 2022 at 11:05am
Source: AAP