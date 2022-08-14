【税务热线】如何判断我是否需要报税？

在本期《税务知识讲座》听众热线节目中，澳大利亚税务局的Ada和听友们聊了聊报税要求的话题。





Ada表示，民众如果符合以下任何一种情况，则需要提交纳税申报。包括：



在上个财政年度内，从支付给你的任何款项（如工资）中预扣了税款；

你是澳大利亚居民，而且你的应税收入超过了免税门槛（18,200澳元）；

你是外国居民，并且在收入年度内，在澳大利亚的收入超过了1元；

你将永远离开澳大利亚或离开一个以上的收入年度；

希望申请任何税收减免；

你是有学习或培训支持贷款的外国居民；

在整个收入年度，你是儿童抚养费评估中的责任人或接受人，并且你的收入为27063澳元或以上。

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在以下情况下，你不需要提交澳大利亚的报税表：



你是外国居民，你在澳大利亚的收入仅来源于利息、股息或特许权使用费，并且你支付了正确的非居民预扣税（non-resident withholding tax）金额；

您是打工度假者（417或462签证持有人），并且您当年的应税收入低于45001澳元。

Ada说，澳大利亚税务局向民众免费提供税局的税务援助计划（Tax Help program）支持。该计划帮助收入在60000澳元或以下的人在线提交报税表。如果你在报税时需要帮助，你可能有资格通过税务帮助计划获得帮助。详情请拨打税务局电话13 28 61咨询。





在节目中，听友们还咨询了从投资物业贷款账户取钱的税务问题、所获工伤保险支持的报税、领Centrelink补助是否需报税、多笔境外汇款在报税时如何填写、买投资房的其他开支的报税等疑问，Ada均做了解答。请您点击收听详细内容。



LISTEN TO 在这个报税季，如何判断自己是否需要报税呢？ SBS Chinese 14/08/2022 31:11 Play





特别说明：税务热线节目和本文只提供一般性税务信息，税法因人而异，请联系澳大利亚税务局或您的会计了解您的报税工作。





《税务知识讲座》听众热线逢每月第三个周一上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询税务问题。





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