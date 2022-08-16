【现场说法】恋童癖被指剥离资产逃避赔偿——民事诉讼胜诉后的赔偿问题

76岁的塔州人米尔伍德是一名商人和艺术品收藏家，同时也是一个被判有罪的儿童性侵害者（恋童癖）。2016年，由于性侵害罪名成立，米尔伍德入狱，直至2019年获得假释 (parole)。





2021年，受害者在最高法院赢得了对米尔伍德的民事诉讼。塔斯马尼亚最高法院判决米尔伍德向受害者赔偿5313500澳元。由于米尔伍德迟迟未支付赔偿，迄今为止，赔偿（含利息）已累计至大约600万澳元。受害人指称，直到2022年8月初，才发现米尔伍德已经将大约800万澳元的资产剥离、转移并宣布破产。



如何追回剥离资产？

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案例中的受害者表示，他和他的律师有文件可以证明米尔伍德在民事诉讼进行之时，转移了资产。受害者非常有信心可以追回赔偿。







澳洲《1966年联邦破产法》规定了追回被提前转移资产的过程。资产是否能追回，取决于以下几个主要因素：



转移资产的行为是否出于善意？ 转让资产的交易发生时，破产人的偿付能力？ 被转让的资产是否以低于市场价出售？ 转让资产的交易目的是为了避免支付诉讼赔偿金吗？ 收到资产交易收益的人，是否是优先债权人？（例如优先偿还欠款给近亲属。） 结合米尔伍德的行为，如果受害者可以证明上述几个因素，那么他追回被转移资产的希望很大。

法律改革——退休金用作赔偿？

按照现行的退休金法律，受害者不能动用米尔伍德上百万元的自管养老基金(self-managed super funds)用作赔偿款。





受害者提出，急需改退休金法律。儿童性侵害的专家律师Angela Sdrinis也同意这个观点，在儿童性侵害案件中，就算受害人胜诉了，通常也很难从犯罪者那里获得经济赔偿。其中一个很大的问题就是被告的退休金不能用于赔偿款。虽然不是每个被告名下都有大额的退休金，但是这项改革如果能实施，势必会对保障被害人的权益有很大的帮助。



资产冻结令(freezing order)的相关法律需要改革吗？

除了养老金可以改革以外，在刑事诉讼中，如果限制令(restraining orders)可以更容易申请到的话，这样在诉讼过程中，在诉讼结束前，被告不能转移资产。





在民事诉讼过程中，原告要申请资产冻结令，从法院获批冻结令所涉及的法律费用非常贵。目前法律对于冻结令的规定是如果原告可以证明被告绝对、马上要处理名下资产，例如房产处有“待售”的标志，那法院有可能批准资产冻结令。法院对批准冻结令的要求非常高。





鉴于上述内容，我们可以看出，要在诉讼中冻结资产，防止被告人提前转移资产，如果法院能适当降低资产冻结令的门槛和申请费用，那么最终胜诉的被害人可以免于被迫拖入长期的追回资产的法律诉讼。





如果上述的法律改革能够早日开始实施，那么不仅能够保障一些恋童癖罪犯无法逃脱罚款，也会对社会有积极的意义，即保障被侵害人的权益，免于在民事赔偿诉讼后，重新卷入夺回资产的新的诉讼程序。





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LISTEN TO 恋童癖约翰·韦恩·米尔伍德（John Wayne Millwood）的受害者指称，米尔伍德通过剥离资产来逃避数百万元的赔偿。 SBS Chinese 16/08/2022 29:46 Play





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