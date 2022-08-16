莫里森发长文解释秘密就任多部长职位事件 前内政部长呼吁莫里森辞职

前总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）在新冠大流行期间被秘密任命担任至少五个部长职务。总理阿尔巴尼斯已证实此事，并指责其前任“以欺骗的方式管理政府”。





莫里森在2020年承担了监督卫生和财务简报的工作，并在次年承担了监督工业、内政和国库部的工作，这一披露导致他一位党内同事要求他辞去Cook选区现任议员的职务。





前内政部长凯伦·安德鲁斯（Karen Andrews）表示“不知道”这位前总理已经宣誓进入她的工作范围，并呼吁他离开目前的职位。





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“说实话，我觉得澳大利亚人民被出卖了，”她告诉天空新闻（Sky News）。





“这当然无助于民主，我非常担心这对未来的影响。”





她在接受news.com.au采访时补充说：“我打算要求他辞职并离开议会。”



Former Prime Minister Scott Morrison leaves his residence on Tuesday 16 August 2022. Credit: Pool.

“当时发生了很多事情”

莫里森周二下午在Facebook上发表了一篇长文，他在文中向他的同事们道歉，此前联盟政府的几位前部长声称他们对这些任命并不知情。





“我已经努力阐述了我作为总理在一个极不寻常的时期所做决定的背景和理由。我这样做是出于善意，试图履行我作为总理的职责，而这些责任超出了政府或议会任何其他成员的责任。对于我的行为对任何同事的冒犯，我深表歉意，”他写道。





莫里森说，由于新冠大流行给政府运作带来的风险，他的秘密行动是“必要的”。



周二上午，莫里森在2GB电台发言时确认，他曾宣誓担任卫生、财政和资源部部长，但不记得还担任过其它职务。





他在声明中说，国库部和内政部后来作为“双重保障措施（belts and braces‘ approach）”的一部分被添加到他的监督之下，并承认“事后看来这些安排是不必要的”。





“在今天征求总理和内阁部的意见之前，我不记得这些安排已经到位。当时发生了很多事情，”他写道。



莫里森对这些任命有什么说法？

“我们正在处理非常特殊的情况，因此......我们不得不采取一些特殊的措施，将保障措施落实到位，”莫里森周二在2GB电台上说。





“就财政和卫生部门而言，这些（权力）都不是必须使用的，它们是作为一种保障措施存在的，它们是作为一种冗余存在的。”





“人们知道责任在哪里……责任就在总理身上。”





2021年6月28日，莫里森和总督大卫·赫尔利（David Hurley）签署了社会服务部门的行政安排令，此外，他还私下宣誓担任卫生部长、财政部长和资源部长。



人们知道责任在哪里......责任就在总理身上。 斯科特·莫里森

莫里森告诉2GB，虽然他“不记得”曾作为社会服务部长宣誓就职，但他对这些报道没有异议。





他说：“当时出于保障原因考虑了许多（部门），但我不记得有任何其它部门被采取行动。”





“但可能还有其它一些行政行为……出于同样的原因，出于同样的预防措施。”





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