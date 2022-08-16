【分析】澳洲前总理莫里森秘密宣誓就任多个部长 这是如何做到的？

据报道，在新冠疫情期间，澳大利亚时任总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）宣誓就任卫生、财政和资源等多个部门的部长。





这可以做到的吗？





事实的不确定性





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首先，关于所发生之事，有不一致的说法。莫里森被指“宣誓就职”成为部长，而只有总督才能任命部长。





还有的说法是，司法部长找到了一种办法，通过行政命令的方式做出改变，将总督排除在这一过程序之外。据称，卫生部长知道并支持这一行为，而财政部长和资源部长却并不知情。





另一则新闻报道称，澳大利亚联邦政府已向法庭提交证据，证明时任总理于2021年4月15日向总督宣誓就任资源部长。





再有消息证实，总督确实任命了总理来担任其它部长职务，但截至目前尚未提供细节。因此，具体发生了什么仍不清楚。



部长们能否共同承担法定职权？





由于部长的头衔和角色一直在变化，法规往往只是赋予“部长”权力，而没有具体说明是哪一位。《法律解释法（the Acts Interpretation Act）》第19条提到，要解决这一问题，应参考相关的《行政安排令（Administrative Arrangements Order）》。





《行政安排令》规定了属于特定部门及其部长职责的事项和赋权。





例如，在新冠大流行期间，按照《行政安排令》，《生物安全法（Biosecurity Act）》中的人类健康事务由卫生部长负责，动植物事务由农业部长负责。他们没有将法定行政事务职权分配给总理。





总督根据联邦行政委员会的建议制定《行政安排令》。这些安排令在《联邦立法公报》上发布。没有这样的命令将卫生、财政或资源的行政事务分配给总理。



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因此，总理行使法定权力的唯一方式是，他也同时被任命或代理卫生、财政或资源部长。





内阁可以就某一政策问题达成集体决定，包括部长如何行使与之相关的权力。部长将受到部长集体责任的约束，必须按照该决定行动。但是，仅总理一人是没有法律权力，去指示部长如何行使法律所授予该部长的权力。





一位部长能行使另一部长的法定权力吗?





部长可能会生病、休假或出国出差，所以总是需要有另一位部长能够行使其权力。《法令解释法》第19（4）条承认此点并规定，在法律中提及部长时，可以包括提及代表第一部长行事的另一位部长。





但这通常是在第一部长无法行使其权之时。因此，这与总理同时拥有与卫生、财政和资源部长相同权力的情况不同。



It has been confirmed Governor-General David Hurley (right) did appoint then-prime minister Scott Morrison (left) to administer other ministerial portfolios, but no details have so far been provided. Source: AAP / Tracey Nearmy 《法律解释法》第34AAB条还规定，行使法律所授予权力的部长，可以授权另一部长代表其（第一部长）行使这些权力。授权必须为书面形式。





例如，如果卫生部长同意授权另一部长行使这些权力，那么另一部长就有可能行使这些权力。但这不涵盖第一部长未有授权，且不知情的情况。





部长任命





根据澳大利亚宪法第64条，总督任命部长担任特定部门的职务，并让他们宣誓就职。





例如，如果卫生部长同意行使这一权力，就有可能使用它。但它不包括第一部长没有选择授予这种授权，而且不知道它的情况。





由总督任命部长担任特定的部长职位，并让他们宣誓就职。这是根据《宪法》第64条进行的。这通常公开进行。部长变动随后会在《联邦公报》和《联邦立法纪公报》上公布。





例如，2020年2月6日，基思·皮特（Keith Pitt）被任命为资源、水资源和北澳事务部长。但似乎没有任何关于总理于2021年4月出任资源部长的公告（或者至少，我还没有找到）。





总督公务秘书一位发言人表示：“总督……任命前总理莫里森担任总理和内阁事务部（Department of the Prime Minister and Cabinet）以外其它部门职务。”





这是在总理的建议下通过行政手段完成。发言人还表示，是否公布这种任命是由当时政府决定的。



Ministers can be struck down sick, go on holidays or be out of the country on business, so there is always a need for another minister to be able to exercise their powers. Source: AFP 保密性和透明度





秘密任命部长去行使法定权力是否合适?





不，这样的事情应该通知议会并正式公布，这样公众才能够知道谁有权行使特定的权力。这就是为什么我们在《联邦立法公报》上记录关于部长职责变化的行政安排、命令和通知。





对这些事项进行保密是不合适的——尤其是对内阁和被总督正式分配职责的部长。





这种透明度的缺乏显示了对政府机构和公众缺乏尊重，因为他们有权知道权力是如何分配的。





安妮·托米（Anne Twomey）是悉尼大学宪法教授。





她获得了澳大利亚研究委员会的研究资助，间或为政府和政府间机构进行咨询工作。



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