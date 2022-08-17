【解读】莫里森秘密部长门：宪法第64条规定了什么？若违反有什么后果？

澳大利亚前总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）被指在2020年3月至2021年5月期间，秘密宣誓担任卫生、国库、内政、财务、资源等部门的内阁部长职务。





总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）证实了这一点，并指责莫里森误导议会，集中权力，管理了一个“影子政府”。





澳大利亚总督大卫·赫利（David Hurley）回应，对于莫里森的这些任命符合澳大利亚宪法第64条的规定，总督根据总理建议签署了任命文书。



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宪法第64条

那么，宪法第64条规定了什么内容？





时事评论员、执业律师许耀汉告诉SBS中文普通话，宪法第64条所在的第二章规定了政府，即行政机构的构成、任命和权限。





他表示：“第64条制定了如何委任联邦部长，这个权力是赋予总督的，总督可以委任管理国家事务的部长。委任的权力给予了总督，但是总督需要在联邦行政委员会（Federal Executive Council）的建议下行使权力。”





许律师补充说，联邦行政委员会的构成包括总理及其内阁成员。也就是说，在总理的建议下，总督可以行使委任权力。





“从这个角度看，（对莫里森的任命）是符合宪法的，”许律师说，“总督是根据总理的意愿去做这个事。”





然而，许耀汉律师认为，总理作为联邦行政委员会的领导者，在给予总督的任命建议时，是否需要以约定俗成的惯例（by convention）作为行为约束。





澳大利亚承袭英国的威斯敏斯特体系，总督是澳大利亚元首、英国女王的代表，在形式上、法理上拥有国家的最高行政权。可以制定和取消法令，召集、解散议会，宣布选举，任免部长、全权大使和联邦总理。





与此同时，总督作为名义上的君主代表，不干涉行政，并按照总理和内阁的建议行使权力。





“可是这个建议必须是对得起选民、对得起其他议员的决定。接下来要研究的，是他的做法有没有违反惯例”，许耀汉律师说，“当莫里森委任自己作为另一个部长的时候，是不是可以在不透明、不公开的情况下去执行？”



假设秘密部长任命违宪，会有什么法律后果？

许耀汉律师表示，澳大利亚宪法第64条明确规定，总督必须在时任总理和内阁的建议下去委任政府，此外，被任命的部长必须是众议院或参议院的议员。





“莫里森本身是议员，这一点是没有问题的。”





与此同时，许耀汉律师提出，莫里森的“身兼多职”暴露出了现有法律存在的漏洞。





“莫里森不断对推荐自己当各种部长，而且是同时出现了两个同样职位的部长，而第64条也没有规定，同一个人能不能出任两个职位。”





也许他没有违反任何法律，这也意味着需要进一步的立法，限制委员会成员作出自我委任为部长决定的时候，是不是可以不公开地执行这件事。 许耀汉律师





虽然看上去不会发生，但假设莫里森和总督此举违宪，会有什么样的后果？





和大多数国家一样，澳大利亚的宪法是纲领性的最高法，而非规定个人法律主体权责的具体法律。因此，认定违宪的后果是十分复杂的。





澳大利亚继承了威斯敏斯特体系，其惯例对部长的个人责任作出了约束。





因此，如果部长们违反宪法、行使权力时不慎重或任意妄为，辞职仍然是一种有效的制裁措施。





澳大利亚政府行政管理皇家委员会（Royal Commission on Australian Government Administration）在1976年的报告中指出，理论上讲，在部长违反既定的道德标准的情况下，辞职或被解雇是“适当”的行动。





“推荐总督对部长作出任命、免职的决定，是行政决定，是总理的权力”，徐耀汉律师表示，因此，在前总理部长门事件中，莫里森的“自我推荐”又使得责任认定变得复杂。



Former Australian Prime Minister Scott Morrison Morrison has issued a lengthy statement on social media, apologising to his colleagues and the public. (AAP Image/Lukas Coch) Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE



徐耀汉律师解释称，概括而言，如果一个内阁部长做了违反宪法的事，那等待他/她的首先可能是来自选民“政治审判”，或接受其他议员的不信任票；法律、法规也赋予辞职或解雇的可能性，议会也被赋予调查权；当然，如果部长违反了宪法之外的法律，那还有可能按照程序接受法律的审判和制裁。





“宪法约束了政府或代表政府的官员作出决定的合法性。如果违宪，那政府的行为就是不合法的。”





许律师补充，但如果违宪行为并非恶意，即，做决定的人认为自己按照宪法赋予的责任，只是行为出于错误的理解，可能并不会有什么直接的法律后果。





“可是如果这样对他/她自己有私利，或者造成重大伤害，那可能有其他的法律责任，但跟宪法不一定有直接的关联性。”





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（采访代表嘉宾观点，不代表SBS立场）





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