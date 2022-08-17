【正在行动】“有没有多拿工资？” 听众议前总理莫里森任多个部长风波

前总理斯科特·莫里森在2020年3月至2021年5月期间秘密宣誓额外担任5个关键部长职位。前任政府的数位部长声称不知此事。







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总理阿尔巴尼斯在了解高级官员的汇报后确认了这些秘密的部长安排。他指责莫里森“误导议会”、“破坏民主”，并重申成立联邦廉政委员会（Commonwealth Integrity Commission），以确保政府透明度的必要性。





他说：“前莫里森政府对我们的民主制度进行了非同寻常和史无前例的破坏，这一点已经被揭露出来。”





“这些都是严重的问题。我将继续管理一个良好、有序的政府，与前任政府的乌合、混乱和对议会民主的破坏形成鲜明对比。我们将获得适当的建议。然后我们将对适当程序进行适当的审议。我们将管理一个适当的政府。澳大利亚选民在5月21日联邦大选日投票支持恢复良好的治理。”





莫里森在社交媒体上发表了一份冗长的声明，向其同事和公众道歉。





他说，由于新冠大流行病的破坏性影响，这一史无前例的举措是“合理的”。





他还说，“事后看来，这些安排是不必要的”。



前副总理迈克尔·麦考马克(Michael McCormack)为莫里森秘密担任数个部长职位的做法进行了辩护，他说，总理为应对内阁部长生病做出应急计划的做法并不罕见。





麦考马克说：“当时的情况是，斯科特·莫里森在格雷格·亨特生病的情况下做出了这个决定。你会记得，当时，彼得·达顿有27天的感染隔离期，他回澳后新冠检测呈阳性，还接受了住院治疗。”





记者问：“那么为什么不告诉公众？”





麦考马克说：“有很多促使我们采取行动的事项。而我们不想做的是让公众不必要地惊慌或恐慌。当时国内已经有足够多的恐慌和担忧。而且议会也没有开会。”





SBS普通话《正在行动》热线节目听友陈先生表示，有专业人士目前分析认为莫里森此举不违反宪法，但关注点应该是，时任总理莫里森担任多个部长职务期间“到底有没有多拿工资”。听友徐先生和James也认为应该关注“是否多拿薪水”问题。





听友李女士认为，联邦自由党党内不团结，莫里森可能是不得已而为之。





徐先生则质疑，时任总理同时担任5个部长职务是否是“民主的倒退”。他认为，澳洲应该完善相应制度，避免再次发生此类事情。





另一位陈先生也认为应该对制度做出改进，且澳大利亚应成立联邦反腐败机构。





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LISTEN TO 前总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）曾额外秘密担任5个部长职位，您怎么看？ SBS Chinese 17/08/2022 29:52 Play





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