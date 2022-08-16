为什么莫里森要兼任多个内阁部长职务？

前总理担任政府多种角色的消息被曝光，斯科特·莫里森（Scott Morrison）被指“在阴影中”运作政府。





大流行开始时，莫里森秘密宣誓就职，担任卫生和财政部长职位。





总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）在回应此事时，对莫里森进行了严厉的批评。





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“澳大利亚人知道，在选举活动中，我在管理一个影子政府。他们不知道的是，斯科特·莫里森管理着一个影子政府。如果在非民主国家，这就是我们会嘲笑的锡壶行为（Tinpot activity，指政治家无能、不值得被尊重）。”





他还表示，他现在正在向其部门寻求法律意见。





他说：“我已经询问过总理和内阁部的秘书。他将就所有这些问题，向包括副检察长在内的适当人员征求意见。我们将得到一份全面的简报。”





新出版的图书《plagued》披露了莫里森担任卫生和财务方面的职位，而澳大利亚新闻网（News.com）则揭露了资源部职位的相关问题。





另外，据报道，莫里森将整个工业、科学、能源和资源部置于控制之下。





前副总理巴纳比·乔伊斯（Barnaby Joyce）告诉第七频道（Channel 7），这是一个“糟糕的做法”。





“好吧，我发现了这个问题，我并不同意。我相信政府的内阁制度，部长们对自己的职责范围负责。如果你不喜欢某位内阁部长所做的工作，那么你可以和他们谈一谈，显然，你有权力威胁解雇他们，或者直接解雇他们。”





总督已经确认，他让莫里森宣誓担任几个部长职位——但他拒绝确认具体是哪些。





在一份声明中，他告诉SBS，这些任命是“符合”宪法的。





但是，新南威尔士大学的宪法专家乔治·威廉姆斯（George Williams）教授说，令人担忧的是，此举被保密了。





“目前我不知道有什么强有力的理由不能这么做，很有可能有一条道路可以实现。但当然，这与是否应该做以及如何做是有区别的。所以，有某种更大的问题需要解决。”





目前还不清楚前总理是否影响了财政或卫生部门的任何决策。





当时，莫里森表示：“政府已经通过了我的决定，迈出了正式拒绝被称为PEP 11石油出口许可证申请的第一步。作为总理，我有权做出这个决定。”





该项目距离新南威尔士州中央海岸仅50公里，靠近一个有可能转而支持茶色独立人士的自由党席位（Teals）。





此后，前部长皮特接受了SBS的采访，拒绝批评他的同事。





“总理做了什么或没做什么，我不打算评论。我确信这将被人们详细检查。我是说，作为一个部长，我履行了我的义务，把人扔到公共汽车下面不符合任何人的利益。我相信这是一个好故事，但我的工作是为资源部门提供服务。”





独立议员苏菲·斯坎普斯（Sophie Scamps）来自悉尼一个传统自由党席位地区。她告诉SBS，这说明需要有一个联邦诚信机构。





“我认为，这真的显示出缺乏透明度和诚信。人们真的希望能够信任他们的政治家，但这种幕后交易和操作真的不是做事情的方式。”





SBS已经要求前总理莫里森置评。





他通过短信告诉天空新闻，他没有看到阿尔巴尼斯的评论，并且不再参与日常的政治活动——尽管他仍然是联邦议会的议员。





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