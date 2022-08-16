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为什么莫里森要兼任多个内阁部长职务？

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Former Prime Minister Scott Morrison

Former Australian Prime Minister Scott Morrison reacts during the division on the Climate Change Bill in the House of Representatives at Parliament House in Canberra, Thursday, August 4, 2022. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

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Published 16 August 2022 at 6:15pm
By Krishani Dhanji
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS

总理正在就斯科特·莫里森因秘密宣誓担任卫生、财政、资源部职位寻求法律意见，并指责其在管理一个“影子政府”。 总督确认了这些任命，并称此举符合宪法，但这让政治家和专家们瞠目结舌。（点击上方音频收听）

Published 16 August 2022 at 6:15pm
By Krishani Dhanji
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS
前总理担任政府多种角色的消息被曝光，斯科特·莫里森（Scott Morrison）被指“在阴影中”运作政府。

大流行开始时，莫里森秘密宣誓就职，担任卫生和财政部长职位。

总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）在回应此事时，对莫里森进行了严厉的批评。

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“澳大利亚人知道，在选举活动中，我在管理一个影子政府。他们不知道的是，斯科特·莫里森管理着一个影子政府。如果在非民主国家，这就是我们会嘲笑的锡壶行为（Tinpot activity，指政治家无能、不值得被尊重）。”

他还表示，他现在正在向其部门寻求法律意见。

他说：“我已经询问过总理和内阁部的秘书。他将就所有这些问题，向包括副检察长在内的适当人员征求意见。我们将得到一份全面的简报。”

新出版的图书《plagued》披露了莫里森担任卫生和财务方面的职位，而澳大利亚新闻网（News.com）则揭露了资源部职位的相关问题。

另外，据报道，莫里森将整个工业、科学、能源和资源部置于控制之下。

前副总理巴纳比·乔伊斯（Barnaby Joyce）告诉第七频道（Channel 7），这是一个“糟糕的做法”。

“好吧，我发现了这个问题，我并不同意。我相信政府的内阁制度，部长们对自己的职责范围负责。如果你不喜欢某位内阁部长所做的工作，那么你可以和他们谈一谈，显然，你有权力威胁解雇他们，或者直接解雇他们。”

总督已经确认，他让莫里森宣誓担任几个部长职位——但他拒绝确认具体是哪些。

在一份声明中，他告诉SBS，这些任命是“符合”宪法的。

但是，新南威尔士大学的宪法专家乔治·威廉姆斯（George Williams）教授说，令人担忧的是，此举被保密了。

“目前我不知道有什么强有力的理由不能这么做，很有可能有一条道路可以实现。但当然，这与是否应该做以及如何做是有区别的。所以，有某种更大的问题需要解决。”

目前还不清楚前总理是否影响了财政或卫生部门的任何决策。

但是，他利用资源部的任职，取消了
PEP 11
海上石油勘探项目。而时任资源部部长基思·皮特（Keith Pitt）当时希望该项目得到批准。

当时，莫里森表示：“政府已经通过了我的决定，迈出了正式拒绝被称为PEP 11石油出口许可证申请的第一步。作为总理，我有权做出这个决定。”

该项目距离新南威尔士州中央海岸仅50公里，靠近一个有可能转而支持茶色独立人士的自由党席位（Teals）。

此后，前部长皮特接受了SBS的采访，拒绝批评他的同事。

“总理做了什么或没做什么，我不打算评论。我确信这将被人们详细检查。我是说，作为一个部长，我履行了我的义务，把人扔到公共汽车下面不符合任何人的利益。我相信这是一个好故事，但我的工作是为资源部门提供服务。”

独立议员苏菲·斯坎普斯（Sophie Scamps）来自悉尼一个传统自由党席位地区。她告诉SBS，这说明需要有一个联邦诚信机构。

“我认为，这真的显示出缺乏透明度和诚信。人们真的希望能够信任他们的政治家，但这种幕后交易和操作真的不是做事情的方式。”

SBS已经要求前总理莫里森置评。

他通过短信告诉天空新闻，他没有看到阿尔巴尼斯的评论，并且不再参与日常的政治活动——尽管他仍然是联邦议会的议员。

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