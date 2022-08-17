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澳大利亚每日COVID-19要闻：前总理莫里森辩护称“秘密任命”行为符合国家利益

澳大利亚每日COVID-19要闻（8月17日）：前总理莫里森辩护称“秘密任命”行为符合国家利益。

SCOTT MORRISON

Former Australian prime minister Scott Morrison during a press conference at Parliament House in Canberra. (file) Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

要点
  • 莫里森表示他的“秘密任命”是合法的；
  • 西澳州或很快以新立法取代紧急状态令；
  • 美国第一夫人COVID-19检测呈阳性。
周三，澳大利亚报告了至少67例COVID-19死亡病例，包括新州的26例、昆州的17例和维州的15例。

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前总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）为他在COVID-19大流行开始时被“秘密任命”担任卫生部长等五个部长职务的行为辩护。

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他说这些任命是合法的，他从未行使过这些紧急权力，仅一次例外。

他说：“我认为在危机中拥有这些紧急权力是一种谨慎而负责任的行动。”

新州议会的一项调查被告知，在COVID-19封锁期间，警察和军队在街上出没给难民和寻求庇护者带来了心理创伤。

调查组正在听取悉尼西部和西南部居民关于他们在COVID-19大流行期间的经历。这项调查的目的是改善与多元文化和语言社区的危机沟通。

西澳州可能很快就会用新的立法取代紧急状态令，允许当局对医院、养老院和公共交通工具上的口罩佩戴情况进行监管。

美国第一夫人吉尔·拜登（Jill Biden）COVID-19检测呈阳性，目前正在隔离中。她出现轻微症状。而最近感染COVID-19后康复的总统乔·拜登（Joe Biden）检测为阴性。

世界卫生组织已经收到了数条关于重新命名猴痘病毒的名字建议，这些建议包括了Poxy McPoxface、TRUMP-22和Mpox。

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Published 17 August 2022 at 2:27pm
Source: SBS