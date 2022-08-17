为解决技能人才短缺 澳洲政府将拨款为弱势学生提供2万个大学名额

澳大利亚政府将会拨款，为来自代表性不足的背景的学生提供额外2万个大学名额，以解决某些行业的技能人才短缺问题。





这些额外名额将从2023年开始分两年提供。





联邦教育部长杰森·克莱尔（Jason Clare）表示，目标行业包括护士、教师和幼教。



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“我要求大学做的是将这些名额分配给在大学中代表性不足的年轻人，”克莱尔对澳联社（AAP）说。





“那些来自贫穷背景的澳大利亚人，来自边远地区、原住民社区和残疾的澳大利亚人，家里第一个上大学的澳大利亚人。”





“我不希望我们的国家成为一个你的生活机会取决于你的邮政编码、父母或肤色的国家，这就是我经过深思熟虑之后采取这一措施的原因。”





在未来四年， 4.85亿澳元的资金已被拨给大学。





在9月初举行的就业与技能峰会之前，克莱尔将与各大学进一步磋商。上周，他与各州和领地的教育部长举行了教育圆桌会议。



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