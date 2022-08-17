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为解决技能人才短缺 澳洲政府将拨款为弱势学生提供2万个大学名额

在2023年和2024年，澳大利亚将向弱势学生额外提供2万个大学名额，希望能够有助于解决严重的技能人才短缺问题。

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Education Minister Jason Clare

澳大利亚政府将会拨款，为来自代表性不足的背景的学生提供额外2万个大学名额，以解决某些行业的技能人才短缺问题。

这些额外名额将从2023年开始分两年提供。

联邦教育部长杰森·克莱尔（Jason Clare）表示，目标行业包括护士、教师和幼教。
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“我要求大学做的是将这些名额分配给在大学中代表性不足的年轻人，”克莱尔对澳联社（AAP）说。

“那些来自贫穷背景的澳大利亚人，来自边远地区、原住民社区和残疾的澳大利亚人，家里第一个上大学的澳大利亚人。”

“我不希望我们的国家成为一个你的生活机会取决于你的邮政编码、父母或肤色的国家，这就是我经过深思熟虑之后采取这一措施的原因。”

在未来四年， 4.85亿澳元的资金已被拨给大学。

在9月初举行的就业与技能峰会之前，克莱尔将与各大学进一步磋商。上周，他与各州和领地的教育部长举行了教育圆桌会议。

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SBS Chinese

17/08/202210:24
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前总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）曾额外秘密担任5个部长职位，您怎么看？

SBS Chinese

17/08/202229:52
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Published 17 August 2022 at 12:28pm
Source: AAP