澳洲全职工最新平均周薪公布：哪些行业名列前茅？

根据澳大利亚统计局（ABS）本周四（8月18日）公布的新的季节性调整数据，2022年5月全职工作的成年人平均每周收入为1770澳元，这一数字较去年同期上涨1.9%，即33澳元。





澳大利亚统计局劳动力统计部门主管贾维斯（Bjorn Jarvis）说：“最近一年全职收入的年增长率为1.9%，高于去年5月的1.4%，但低于去年11月时的2.1%，也低于周三公布的2.6%的工资价格指数。”



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在最新的平均周薪数据公布之前，劳动力市场在六个月内发生了相当大的构成变化，月平均就业人数增长相对强劲，约为4.6万人。





贾维斯说：“在过去的六个月里，包括全职就业在内的一些低薪行业的就业人数不断增加，如住宿和餐饮服务，对平均收入的变化产生了一些下行影响。”





“5月份也是女性和年轻工人就业增长相当强劲的时期，这部分群体平均全职收入往往较低。”





在截至2022年5月的六个月里，全职男性的平均每周正常工作时间收入增长了1.4%，达到1873澳元，高于女性1.1%的增长率及1609澳元的平均周薪。然而，在过去一年里，女性平均周薪的增幅为2.1%，高于男性的2.0%。





从全澳各地来看，首都领地和西澳州的全职工平均周薪最高，分别为1988澳元和1937澳元，而塔州和南澳州的全职工平均周薪依然垫底，分别为1568澳元和1624澳元。





从行业分类来看，采矿业工人的平均工资仍然最高，全职工人的平均周薪为2701澳元，其次是信息媒体和电信业，达到2236澳元，金融和保险服务业以2148澳元居于第三。而全职工人平均周薪最低的行业是住宿和餐饮业（1220澳元）和零售业（1327澳元）。



Credit: ABS 此次发布的数据还包括了涵盖全职和兼职在内的所有雇员的收入，所有男性雇员的平均周薪在这一年增加了2.0%，达到1587澳元，而所有女性雇员的平均周薪上升4.3%，达到1116澳元。





此外，据统计局本周早些时候发布的数据，经季节性调整的工资价格指数（WPI）在6月季度连续第三个季度上涨0.7%，年增长率为2.6%，这是自2014年9月以来的最高工资年增长率。然而，这一数据依然远远低于6.1%的年通胀率。





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