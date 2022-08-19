多米诺骨牌效应：什么将导致澳大利亚人的饮食没那么健康？

根据澳大利亚一项新研究，气候变化将对澳大利亚的食物供应链产生负面影响，对收入、食品和营养供应产生不利影响，并加剧家庭财富差距。





新研究探讨气候变化和极端天气事件对澳大利亚食品系统和供应链的广泛影响，确定了潜在的连锁反应，包括就业、收入、家庭财富以及营养供应和饮食质量所受到的冲击和影响。





悉尼大学的这项研究发现，气旋、洪水、林火和热浪正在直接影响食品供应，进而影响价格；鉴于“现代供应链的复杂互联性”，它们还会对其它行业产生间接影响。





Advertisement

该研究主要作者、悉尼大学可持续发展高级讲师阿卢妮玛·马利克（Arunima Malik）博士告诉SBS新闻，气候变化将直接导致许多澳大利亚人的饮食没那么“健康”。



READ MORE 卫生纸和生菜短缺后澳洲再度经历“蛋荒” 一文理清前因后果

“我们发现，由于气候变化和极端天气事件，健康食品的损失会比可自由选择的食品更大。在我们模拟的各种情况下，损失有所不同。”





健康食品包括蔬菜、肉制品、鱼和乳制品，而可自由选择食品包括加工食品。





这项研究强调，气候变化不仅会影响新州的食品供应，还会影响人们获得健康和合理的饮食，尤其是对最脆弱的人群来说。





对于作物等粮食产出的影响如何对全国其它行业就业产生间接影响，该研究也进行了探讨，





受到间接影响的一些关键行业包括运输和服务部门。



READ MORE 澳洲联邦议会将讨论气候变化法案 关键投票中谁赞成谁反对？

贫富差距或将扩大

这项研究还强调，气候变化对食品供应的影响可能导致贫富差距扩大。





模型发现，这种影响可能导致当地食品价格上涨和食品质量下降，即使在同一地区，贫困家庭的境况也比富裕家庭差。





研究发现，农村社区将受到最严重的影响，而更富裕的社区将更有能力应对供应冲击。





研究合著者、悉尼大学查尔斯·帕金斯中心（Charles Perkins Centre）的大卫·洛本海默（David Raubenheimer）教授表示，对于来自较低社会经济地位群体的人来说，他们将难以负担健康食品价格的上涨。





他说：“由于食品供应中断，有助于均衡饮食的品种相应减少，转向保质期更长、不健康的加工食品，从而对饮食质量产生负面影响。”



Source: SBS / SBS Food “这对弱势群体的影响格外严重，稀缺的新鲜食品的价格不断上涨，他们没有能力去支付。”





另一合著者西妮德·博伊兰（Sinead Boylan）博士是悉尼大学悉尼环境研究所（Sydney Environment Institute）的公共健康营养研究员，她强调了“公平的饮食”的重要性。





她说：“这项研究强调，气候变化可能不仅会影响新州的食物供应，还会影响人们获得健康和公平的饮食，尤其是对最脆弱的人群来说。”





“这些研究结果可以帮助制定相关缓解策略，帮助这些社区适应。”





墨尔本大学国际关系、社会和政治科学教授安德鲁·沃尔特（Andrew Walter）告诉SBS新闻，气候变化对家庭财富产生不同的影响，这可能比它对收入的影响大得多。



READ MORE 报告警告称2030年全澳超50万处房产将因气候变化无法投保

他说：“例如，气候变化的直接影响可能会对房价产生影响，从而大为加剧不平等。我们已经在新州北部洪灾地区看到了这种情况。”





“较贫穷家庭的空间流动性较低，负担的债务较高，这可能意味着他们比富裕家庭更容易受到这类对财富的冲击影响。





“财富不平等会影响孩子的生活机会、家庭和社区的调整机会、福利以及退休后的不平等。”





这一研究提出，持续的气候变化和更频繁的极端天气事件所产生的级联效应，不仅会破坏供应链，还可能引发人畜共患疾病、食源性流行病和广泛的社会人口压力。





“了解这些影响至关重要，这样我们才能建立一个更有韧性的社会，” 马利克说。



SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。

LISTEN TO 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。 SBS Chinese 18/08/2022 12:33 Play

LISTEN TO 癌症委员会和澳大利亚戒烟协会（Quit Australia）的一份新报告显示，绝大多数澳洲人支持采取行动，更好地规范电子烟的使用。 SBS Chinese 18/08/2022 08:19 Play