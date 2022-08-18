找工花了5年 澳洲失业率一低再低为何他们还是求职难？

过去几个月，澳大利亚失业率一再创新低。可是，对一些人来说，找到一份工作仍然困难。





通胀不断上升，失业率一降再降。澳大利亚统计局今天（周四）发布的数据显示，失业率目前为3.4%，为1974年8月以来的最低水平。





而根据澳大利亚统计局6月份的数据， 将近四分之一（23.5%）的失业人口来自英语不是主要语言的地区。





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语言障碍、缺乏本地工作经验、有限的社交网络，以及技能和资格认证方面等等因素，都是一些求职者在找工作时经常面临的挑战。



语言障碍和本地经验缺乏 “一开始获得机会相当困难”

塔尼亚·阿卜杜勒·穆蒂（Tania Abdul Muti）是当中面临许多挑战的一员，她和家人在就业市场上几经波折。他们于2016年来到澳大利亚，希望能够拥有安全和具有保障的生活。





塔尼亚是巴勒斯坦人，出生在黎巴嫩一个难民营，后来作为寻求庇护者在印度尼西亚呆了三年，而后持人道主义签证来到澳大利亚。





到澳大利亚后，她花了5年时间才找到一份工作。



Tania Abdul Muti, right, says language barriers made it difficult to get a job in Australia. Source: Supplied / Tania Abdul Muti / Community Migrant Resource Centre “当我来到澳大利亚时，我有两个孩子，这很不容易，尤其是因为我们在印度尼西亚时没有工作，感觉像是被搁置了三年，”塔尼亚说。





“很不容易，你需要有许多经历去支撑你的简历，参加课程、有本地经验……以便让雇主相信你是合适人选，一开始获得机会相当困难。”





塔尼亚不是唯一一个面临这种困难的人。





格拉坦研究所（Grattan Institute）的《澳大利亚劳动力中的移民（Migrants in The Australian Workforce）》报告研究了移民在澳大利亚劳动力市场中的情况。





报告发现，在澳大利亚约有三分之一的工作者在海外出生，而近期（过去10年内）抵澳的人约占劳动力人数的一成。





该报告还发现，家庭签证持有者的工作率与出生在澳大利亚的人相似，然而人道主义签证持有者的情况往往更糟。



Tania Abdul Muti came to Australia with her family in 2016 on a humanitarian visa after spending three years seeking asylum in Indonesia. Source: Supplied / Tania Abdul Muti 塔尼亚说，她到澳大利亚后生了孩子，这在一定程度上减缓了她找工作的速度，但主要因素是语言障碍和缺少当地经验。





她的丈夫在获得澳大利亚认可的资格证书时也遇到了困难。





塔尼亚说：“我参加了很多课程，接受了很多培训，以便为工作做好准备。”





“被雇主接受很不容易……没有人会冒险雇请来自多元文化和语言背景的人，这种信任不容易产生。”





“我去找工作，我说‘我有经验，知道如何工作，请给我一个机会来了解这个国家’。”





塔尼亚感慨找工的压力太大了。



新抵澳者能获得哪些支持？

澳大利亚劳动力机构（Workforce Australia ）是前政府成立的一个就业服务机构，旨在帮助人们能够稳定就业，包括为有需要的人提供额外支持。





上周，联邦就业和工作关系部长托尼·伯克（Tony Burke）宣布对就业服务的实施情况进行审查。此前，有人投诉沟通不畅、上网服务存在问题以及移民和难民被忽视等问题。





就业和工作场所关系部发言人表示，目前没有足够数据来评估通过该机构就业的人数。





发言人告诉SBS新闻：“澳大利亚劳动力服务特别委员会将调查并报告一些事项，如以尊重个人不同需求的方式提供服务的程度，采取最佳做法的证据，并为改善就业服务的短期和长期改革提出建议。”



他们的担忧

根据澳大利亚劳动力机构相关计划，就业服务提供者将根据个人需求提供定制服务，包括翻译、英语课程、心理服务的联系和支持，以及职前培训等等。





澳大利亚国际定居服务组织（SSI）是支持新移民的社区机构，它表示，在多元文化和语言社区和难民求职者较多的地区， 澳大利亚劳动力机构未能发放就业服务提供者牌照。





联邦就业和工作场所关系部的官网介绍，表现优秀的就业服务提供者的牌照将获延期，而表现不佳的服务提供者的牌照则不会延期，如果无法改善在为客户提供就业服务方面的表现，牌照可能会失效。





国际定居服务组织服务交付总经理奥尼尔（Steve O'Neill）表示，在当前的计划下，最需要专业就业服务的地区被遗漏了。





该机构是投标就业服务牌照的申请者，但并未获发牌照。





奥尼尔表示，他担心的不是该机构没有获得牌照的事实，而是更广泛系统所存在的问题。



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就业和工作场所关系部发言人表示，牌照的分配受到多种因素影响。





发言人说：“包括悉尼在内的许多就业地区，都是竞争激烈的领域。”





“这一点，再加上对某些业务份额或特定地点的要求等因素，影响了部门的最终牌照发放决定。”





这位发言人表示，在多元社区中的就业服务供应者已成功展示他们的组织能力。



就业的障碍

澳大利亚国际定居服务组织称，移民和难民求职者在寻找工作时面临独有的一些障碍。





奥尼尔表示，应采用更简化的方式，对海外资格予以承认，允许移民和难民在相关专业领域执业。





他说：“新来的人希望贡献己力，希望有工作，希望有一定程度的经济独立，希望在新的国家发展并安定下来。”





“我们应该与雇主和业界更密切合作，探讨如何在海外资格认可方面开展工作……让人们不用再费时费力，当然成本也更低。”





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