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找工花了5年 澳洲失业率一低再低为何他们还是求职难？

澳大利亚失业率已经降至近50年来的最低水平，但是为何一些群体还是感觉找工困难？

Huge crowds fill Pitt Street Mall and the CBD shopping district as they purchase their last minute christmas gifts on Christmas Eve in Sydney, Wednesday, Dec. 24, 2014. (AAP Image/Dean Lewins) NO ARCHIVING

Huge crowds fill Pitt Street Mall and the CBD shopping district. (AAP Image/Dean Lewins) NO ARCHIVING Source: AAP

过去几个月，澳大利亚失业率一再创新低。可是，对一些人来说，找到一份工作仍然困难。

通胀不断上升，失业率一降再降。澳大利亚统计局今天（周四）发布的数据显示，失业率目前为3.4%，为1974年8月以来的最低水平。

而根据澳大利亚统计局6月份的数据， 将近四分之一（23.5%）的失业人口来自英语不是主要语言的地区。

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语言障碍、缺乏本地工作经验、有限的社交网络，以及技能和资格认证方面等等因素，都是一些求职者在找工作时经常面临的挑战。
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一增一缺澳洲失业率再创新低降至3.4% 为近50年来最低

语言障碍和本地经验缺乏 “一开始获得机会相当困难”

塔尼亚·阿卜杜勒·穆蒂（Tania Abdul Muti）是当中面临许多挑战的一员，她和家人在就业市场上几经波折。他们于2016年来到澳大利亚，希望能够拥有安全和具有保障的生活。

塔尼亚是巴勒斯坦人，出生在黎巴嫩一个难民营，后来作为寻求庇护者在印度尼西亚呆了三年，而后持人道主义签证来到澳大利亚。

到澳大利亚后，她花了5年时间才找到一份工作。
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Tania Abdul Muti, right, says language barriers made it difficult to get a job in Australia. Source: Supplied / Tania Abdul Muti / Community Migrant Resource Centre
“当我来到澳大利亚时，我有两个孩子，这很不容易，尤其是因为我们在印度尼西亚时没有工作，感觉像是被搁置了三年，”塔尼亚说。

“很不容易，你需要有许多经历去支撑你的简历，参加课程、有本地经验……以便让雇主相信你是合适人选，一开始获得机会相当困难。”

塔尼亚不是唯一一个面临这种困难的人。

格拉坦研究所（Grattan Institute）的《澳大利亚劳动力中的移民（Migrants in The Australian Workforce）》报告研究了移民在澳大利亚劳动力市场中的情况。

报告发现，在澳大利亚约有三分之一的工作者在海外出生，而近期（过去10年内）抵澳的人约占劳动力人数的一成。

该报告还发现，家庭签证持有者的工作率与出生在澳大利亚的人相似，然而人道主义签证持有者的情况往往更糟。
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Tania Abdul Muti came to Australia with her family in 2016 on a humanitarian visa after spending three years seeking asylum in Indonesia. Source: Supplied / Tania Abdul Muti
塔尼亚说，她到澳大利亚后生了孩子，这在一定程度上减缓了她找工作的速度，但主要因素是语言障碍和缺少当地经验。

她的丈夫在获得澳大利亚认可的资格证书时也遇到了困难。

塔尼亚说：“我参加了很多课程，接受了很多培训，以便为工作做好准备。”

“被雇主接受很不容易……没有人会冒险雇请来自多元文化和语言背景的人，这种信任不容易产生。”

“我去找工作，我说‘我有经验，知道如何工作，请给我一个机会来了解这个国家’。”

塔尼亚感慨找工的压力太大了。

新抵澳者能获得哪些支持？

澳大利亚劳动力机构（Workforce Australia ）是前政府成立的一个就业服务机构，旨在帮助人们能够稳定就业，包括为有需要的人提供额外支持。

上周，联邦就业和工作关系部长托尼·伯克（Tony Burke）宣布对就业服务的实施情况进行审查。此前，有人投诉沟通不畅、上网服务存在问题以及移民和难民被忽视等问题。

就业和工作场所关系部发言人表示，目前没有足够数据来评估通过该机构就业的人数。

发言人告诉SBS新闻：“澳大利亚劳动力服务特别委员会将调查并报告一些事项，如以尊重个人不同需求的方式提供服务的程度，采取最佳做法的证据，并为改善就业服务的短期和长期改革提出建议。”
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他们的担忧

根据澳大利亚劳动力机构相关计划，就业服务提供者将根据个人需求提供定制服务，包括翻译、英语课程、心理服务的联系和支持，以及职前培训等等。

澳大利亚国际定居服务组织（SSI）是支持新移民的社区机构，它表示，在多元文化和语言社区和难民求职者较多的地区， 澳大利亚劳动力机构未能发放就业服务提供者牌照。

联邦就业和工作场所关系部的官网介绍，表现优秀的就业服务提供者的牌照将获延期，而表现不佳的服务提供者的牌照则不会延期，如果无法改善在为客户提供就业服务方面的表现，牌照可能会失效。

国际定居服务组织服务交付总经理奥尼尔（Steve O'Neill）表示，在当前的计划下，最需要专业就业服务的地区被遗漏了。

该机构是投标就业服务牌照的申请者，但并未获发牌照。

奥尼尔表示，他担心的不是该机构没有获得牌照的事实，而是更广泛系统所存在的问题。
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就业和工作场所关系部发言人表示，牌照的分配受到多种因素影响。

发言人说：“包括悉尼在内的许多就业地区，都是竞争激烈的领域。”

“这一点，再加上对某些业务份额或特定地点的要求等因素，影响了部门的最终牌照发放决定。”

这位发言人表示，在多元社区中的就业服务供应者已成功展示他们的组织能力。

就业的障碍

澳大利亚国际定居服务组织称，移民和难民求职者在寻找工作时面临独有的一些障碍。

奥尼尔表示，应采用更简化的方式，对海外资格予以承认，允许移民和难民在相关专业领域执业。

他说：“新来的人希望贡献己力，希望有工作，希望有一定程度的经济独立，希望在新的国家发展并安定下来。”

“我们应该与雇主和业界更密切合作，探讨如何在海外资格认可方面开展工作……让人们不用再费时费力，当然成本也更低。”

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Published 18 August 2022 at 4:46pm, updated 3 hours ago at 5:05pm
By Jessica Bahr, David Aidone
Source: SBS