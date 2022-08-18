莫里森部长事件“史无前例” 澳大利亚如何避免重蹈覆辙？

与板球相似，政治中也有需要遵守的规则和礼仪。





这是一位宪法专家的观点，他把正在持续引发争议的前总理莫里森秘密任命自己为多个部长事件比作板球。





悉尼大学宪法专家安妮·特沃米（Anne Twomey）教授说，虽然在没有通知公众、内阁，甚至有时没有通知他所担任职务的部长的情况下担任这些职务并未违反宪法，但他的行为没有遵循商定的行事准则。





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“一位绅士，一位优秀的小伙子会遵循板球规则，这就是人们的期望。但现在我们已经看到，这种期望可以被打破，这可能是进行制度改革的一个好理由，”她说。





莫里森担任总理期间，在2020年和2021年的不同时期任命自己为国库、财政、卫生、内政和资源部长。





莫里森在周三的新闻发布会上为自己的行动辩护称，自己的行动是在“危机”期间采取的——他指的是新冠大流行开始时。





他说：“由于理解到公众对总理责任的期望，我认为有必要拥有权力，拥有有效的紧急权力，以便在无法预见的极端情况下行使权力。”





“这就是我在危机中所做的。”





“部长们不知道这些事情的事实，实际上证明了我没有干预或干涉他们的任何工作。”



宪法对此是如何规定的？

特沃米教授说，澳大利亚宪法对行政权力的规定不是很明确。





“当涉及到行政政府时，宪法制定者没有写入很多细节规定，”她说。





“他们信任从政人士，他们信任已经建立起来的惯例和实践体系。”





总督大卫·赫尔利（David Hurley）证实，他在没有正式仪式的情况下让斯科特·莫里森宣誓担任多个职务。





“如果是这样的话，这将使它在宪法上有效，”特沃米教授说。





她说，澳大利亚没有任何法律规定这种任命必须公开。





“我们没有明确的法律规定你必须公开这些事情，但我们确实期望透明度和负责任的政府制度，人们应该知道相关部长是谁。”





“因此，在这个特定案例中出现的问题主要是涉及的保密性，特别是没有给相关的部长通知正在发生的事情，没有咨询内阁，也没有让公众知道。”



Scott Morrison has said his actions were taken "in extraordinary times." Source: AAP / Mick Tsikas

莫里森部长闹剧如何能带来一个正面的影响？

特沃米教授表示，不一定非要修改宪法才能阻止此类行为在未来重演。





“我认为修改法律会更容易、更合适。所以我们可以制定法律，规定部长任命的变动需要在《联邦立法登记册》上进行通知，这将非常容易。”





她说，也有必要提高关于一个部门内哪个部长行使权力的透明度。





“如今可能有两个或三个或四个部长或助理部长在一个部门内行使权力，而对于哪些人拥有与特定条款有关的特定权力，这是很不透明的。”





“我认为，厘清这一点，让公众有权非常清楚地获知谁负责行使行政权力，实际上将成为这场灾难带来的一个非常好的影响。”



史无前例的行动

澳大利亚国立大学法学院的唐纳德·罗斯威尔（Donald Rothwell）教授认为在澳大利亚现代历史上从未发生过这种类型的行动。





他说：“早在1972年惠特拉姆政府成立之初，就有一个非常突出的例子，但这在很大程度上是一个临时措施，直到政府开始运作。”



经过二十多年的联盟统治，工党当选，高夫·惠特拉姆和副领导人兰斯·巴纳德在政府其他成员宣誓就职之前，在他们之间分配了两个星期的政府工作。





“另一方面，（莫里森行为的）相关披露确实很特别，它们与其他众所周知的例子截然不同，”罗斯威尔教授说。



“违反民主规范”

在新冠疫情高峰期，澳大利亚透明国际组织（Transparency International Australia）是敦促政府决策者保持透明和负责任以减轻腐败风险加剧的团体之一。





“现在看来，我们也是一个以大流行紧急情况为借口违反民主规范的国家，”该组织首席执行官克兰西·摩尔（Clancy Moore）说。





他呼吁改变允许这种不透明的任命发生的机制。





摩尔说：“我们需要填补导致违反民主、利益冲突的漏洞。”





“公众有权知道谁对这些部门的决定负有最终责任，以及我们追究谁的责任。”





总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）预计将在下周一收到总检察长关于此事的建议。





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