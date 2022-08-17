莫里森明确表态不会从议会辞职 称未从部长职务获取额外报酬

澳大利亚前总理莫里森（Scott Morrison）说，尽管由于秘密任命部长的争议，要求他退出政坛的呼声越来越高，但他不会从议会辞职。他补充说，部长们不知道这些安排，这证明他没有干涉他们的事务。
在这场大选失败后的首次新闻发布会上，莫里森为自己在新冠疫情期间的决定进行了辩护。
他在悉尼对记者表示：“我理解公众对总理责任的期望，我认为有必要拥有权威，拥有有效的紧急权力，以便在无法预见的极端情况下行使。”
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“我在危机中就是这么做的。”
周二，有消息称，在没有告知内阁同事或公众的情况下，莫里森宣誓就任一些重要部门的部长职位。
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莫里森说，他在拥有这些权力之时，并没有作为部长行事，只是出面干预，否决有争议的PEP-11天然气提案。
他说：“部长们不知道这些事情的事实，实际上证明我没有干涉或干预他们的任何活动。”
他说，他没有因为担任额外部长职务而获得额外报酬。
这些秘密任命遭到工党和联盟党成员的谴责。
法律政策专员正在准备相关建议，这些建议将于下周一提交给澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）。
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责任之重
前国库部长乔什·弗莱登伯格（Josh Fydenberg）是时任联盟党政府的部长之一，他不知道莫里森同时在担任他的职务，尽管封锁期间他们一起住在总理府（The Lodge）。
莫里森周三表示，他们俩仍然是朋友。
“我和乔什有很棒的交谈。我们昨天进行了一次谈话，我们是最好的朋友，他......作为朋友和同事，我完全尊重他，这将永远保持下去。”
前内政部长卡伦·安德鲁斯（Karen Andrews）指责莫里森背叛了澳大利亚人，并呼吁他辞去库克（Cook）议员的职务。
当被问及是否会辞职时，莫里森表示，他已不再是总理，所提出的问题与他的议员角色无关。
“我将继续作为库克议员，尽我最大能力为库克民众服务。”
他对给同事造成的任何冒犯表示道歉，但继续为他作出的决定辩护。
作为总理，只有我才能真正理解我肩上的责任之重，而不是在其他人身上，因此我做出了我认为需要做出的决定。澳大利亚前总理莫里森
“我不希望我的部长们在处理日常事务时与以前的工作有任何不同。”
“我担心这些问题可能会被曲解和误解，削弱部长们在当时履行职责的信心。”
澳大利亚总理阿尔巴尼斯周三称莫里森的言论“非同寻常”。
阿尔巴尼斯在布里斯班对记者说：“莫里森谈到向他的部长级同事道歉……那么，向澳大利亚人道歉呢？”
阿尔巴尼斯认为不可能“从表面上判断”莫里森先生的评论。
“如果我是Cronulla或Caringbah的选民，如果我听到当地议员说他不关注日常政治......我会希望有比这更好的。”
莫里森的部长任命得到了澳大利亚总督大卫·赫尔利（David Hurley）批准，在莫里森的建议下，赫尔利使用行政手段避免他的公开宣誓就职。
数名现任议员担心，这些秘密任命已经将总督牵入政治丑闻当中。
An administrative instrument, signed by the Governor-General, appointing Prime Minister Scott Morrison to the Department of Health. Credit: Department of Prime Minister and Cabinet.
应澳大利亚总理阿尔巴尼斯的要求，总理和内阁事务部周三公布了相关文件。
莫里森称，对总督处理情况的批评是“令人震惊的”。
他表示：“我认为总督的做法绝对是适当的，做了人们期望他做的一切事情。”
阿尔巴尼斯称前政府成员需要为“破坏我们的民主制度”承担责任。
“总督按照时任政府的建议行事。时任政府必须为此承担责任，”他说。
周二，莫里森在2GB电台上确认曾秘密宣誓就职，但想不起来是否曾担任过三个以上的部长。
阿尔巴尼斯后来证实，莫里森在五个部门担任部长职务。
当被记者问及是否在采访中撒谎时，莫里森回答说：“没有，我没有。我不记得了。”
在新闻发布会结束时，莫里森要求媒体保护他家人的隐私。
“如果你想给我拍照……我请求你们不要拍摄我的家人，不要每天早上在孩子上学时站在我的车道上。”
“我们的生活在继续。”
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前总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）曾额外秘密担任5个部长职位，您怎么看？
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17/08/202229:52
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澳大利亚前总理被指秘密担任多个关键内阁部长职务，引发了人们的关注。在这个过程中，关于莫里森和总督的行为是否违反宪法第64条，成为一个讨论焦点。宪法第64条到底规定了什么内容？它为什么重要？如果违反了会有什么后果呢？（点击上方音频收听采访）
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17/08/202210:24