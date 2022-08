澳洲新研究：在受热带气旋影响地区 早产和低出生体重风险更高

澳大利亚国立大学的一项新研究显示,在昆州受热带气旋影响的地区,婴儿早产和低出生体重的风险明显更高。该研究表明,在制定公共卫生早期干预战略时,需要考虑到热带气旋这一风险因素。





该研究主要作者、澳大利亚国立大学博士研究员辛西娅·帕拉伊瓦(Cynthia Parayiwa)表示,随着自然灾害事件变得越来越频繁,需要开展更多的工作,去降低澳大利亚和全球孕妇的风险。





据澳大利亚国立大学介绍,这项研究调查了三个严重的热带气旋——“雅思”、“马西娅”和“黛比”及其对生育结果的影响。





研究结果显示,在受影响地区的15368名新生儿和未受影响地区的86574名新生儿中,受影响地区的早产和低出生体重婴儿的比例更高。





早产和低出生体重带来潜在的健康风险,须留意各种并发症、呼吸系统问题、低血糖症、心血管和代谢等方面的风险。





帕拉伊瓦表示:“2015年的热带气旋马西娅过后,在受到影响的地区,低出生体重(出生体重少于2500克)的可能性几乎是未受影响地区的两倍。”





“处于怀孕早期到中期的女性也更有可能经历一些糟糕的分娩结果。”





“尽管澳大利亚很容易受到森林火灾、热带气旋和严重洪水等灾害的影响,但到目前为止,这一领域的研究很少。



“应该重点确定是什么导致这些结果,特别是因为这可能对母亲、孩子和更广泛社区产生巨大的连锁反应,”她说。





这项研究采用了详细的出生记录和救灾数据以及统计分析。帕拉伊瓦说,这种类型的研究能够更为专注于开始出现的任何趋势。





她提出有很多需要考虑的事情,比如“人口数据是否受到从这些地区撤离后不再返回的人的影响”。





“下一步将是与母亲和医疗从业人员交谈,尤其是了解她们的经历,并找到需要干预的任何差距。”



她还指出,当帮助受灾地区的母亲和婴儿的时候,还需要留意到新冠大流行带来的复杂性。





帕拉伊瓦女士说:“你不能只准备一件事,你必须为之后发生的所有事情做好准备。”





这项研究发表在《澳大利亚和新西兰公共卫生杂志(Australian and New Zealand Journal of Public Health)》上。



