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澳洲新研究：在受热带气旋影响地区 早产和低出生体重风险更高

澳大利亚国立大学（ANU）的一项新研究显示，在昆州受热带气旋影响的地区，婴儿早产和低出生体重的风险明显更高。

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baby's hand Credit: Unsplash/Aditya Romansa

澳大利亚国立大学的一项新研究显示，在昆州受热带气旋影响的地区，婴儿早产和低出生体重的风险明显更高。该研究表明，在制定公共卫生早期干预战略时，需要考虑到热带气旋这一风险因素。

该研究主要作者、澳大利亚国立大学博士研究员辛西娅·帕拉伊瓦（Cynthia Parayiwa）表示，随着自然灾害事件变得越来越频繁，需要开展更多的工作，去降低澳大利亚和全球孕妇的风险。

据澳大利亚国立大学介绍，这项研究调查了三个严重的热带气旋——“雅思”、“马西娅”和“黛比”及其对生育结果的影响。

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研究结果显示，在受影响地区的15368名新生儿和未受影响地区的86574名新生儿中，受影响地区的早产和低出生体重婴儿的比例更高。

早产和低出生体重带来潜在的健康风险，须留意各种并发症、呼吸系统问题、低血糖症、心血管和代谢等方面的风险。

帕拉伊瓦表示：“2015年的热带气旋马西娅过后，在受到影响的地区，低出生体重（出生体重少于2500克）的可能性几乎是未受影响地区的两倍。”

“处于怀孕早期到中期的女性也更有可能经历一些糟糕的分娩结果。”

“尽管澳大利亚很容易受到森林火灾、热带气旋和严重洪水等灾害的影响，但到目前为止，这一领域的研究很少。
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“应该重点确定是什么导致这些结果，特别是因为这可能对母亲、孩子和更广泛社区产生巨大的连锁反应，”她说。

这项研究采用了详细的出生记录和救灾数据以及统计分析。帕拉伊瓦说，这种类型的研究能够更为专注于开始出现的任何趋势。

她提出有很多需要考虑的事情，比如“人口数据是否受到从这些地区撤离后不再返回的人的影响”。

“下一步将是与母亲和医疗从业人员交谈，尤其是了解她们的经历，并找到需要干预的任何差距。”
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她还指出，当帮助受灾地区的母亲和婴儿的时候，还需要留意到新冠大流行带来的复杂性。

帕拉伊瓦女士说：“你不能只准备一件事，你必须为之后发生的所有事情做好准备。”

这项研究发表在《澳大利亚和新西兰公共卫生杂志（Australian and New Zealand Journal of Public Health）》上。

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Published 17 August 2022 at 2:26pm, updated 16 minutes ago at 2:40pm
Source: SBS