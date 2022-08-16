万事部长：莫里森部长大戏催生澳人大量网络调侃

自从周末有消息传出斯科特·莫里森（Scott Morrison）在担任总理期间秘密地在多个政府部门任职以来，他便深陷该事件争议当中。





据悉，莫里森在新冠大流行期间被秘密任命为卫生、财政、内政、国库和资源等部门的联合部长，甚至对一些与他“分享”这些职位的部长们保密。





莫里森本周二打破沉默，告诉悉尼广播电台2GB，他采取这些措施是为了应对新冠大流行的保障措施。他承认，没有告诉前财政部长柯尔曼（Mathias Cormann）他已秘密任命自己为部长是个错误。





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随后，他更是在社交媒体发表长文回应批评，称由于新冠大流行给政府运作带来的风险，他的秘密行动是“必要的”。





周二，总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）称这些揭露显示了“前莫里森政府对我们的民主进行的非同寻常和前所未有的破坏”。





“这一直是一个欺骗性的政府。充满秘密的政府。”





但是，即使故事展开，并且围绕该决定合法性的问题也随之而来，但与此同时，澳大利亚人正在以另一种方式为这一戏剧性政治事件加料：网络段子与表情包。



斯科特·莫里森：[在此插入工作职业]

显而易见的段子公式是让莫里森先生从事各种工作，他在竞选期间的冒险经历使这类段子变得更加简单易操作。





理发师斯科特·莫里森、技工斯科特·莫里森和大厨斯科特·莫里森相继亮相。



2021年澳大利亚年度人物格蕾丝·塔姆（Grace Tame）在1月份两人的一次会面中对莫里森翻了“白眼”。





她在近期一条推特上重新发布了当时的那张照片，并说：“你现在看到了，我们当时必须阻止他宣誓成为2022年澳大利亚年度人物。”



其他人则倾向于用另一病毒性传播的段子进行调侃——回顾莫里森著名的咖喱鸡事件，并嘲讽他对鸡肉的烹调方式，或者说，不烹调方式。





此前，莫里森竞选期间在社交网络发布了大量烹调咖喱菜肴的照片，展示出他对咖喱的无端喜爱。但有一次，他发布的咖喱鸡照片被人发现鸡肉发红，或许没煮熟，并引发了大量网络调侃。





一些人认为，身兼多部长职位终于解释了为何莫里森没空把鸡肉煮熟。



就连正在就此事寻求法律建议的现任总理阿尔巴尼斯也认为莫里森这些决定“不可接受”和“太奇怪了”，甚至在新闻发布会上抽出了一分钟开个玩笑调侃一番。





“也许这解释了为什么我们没有订购足够的新冠疫苗，”阿尔巴尼斯周一告诉记者。





“我的意思是，卫生部长可能认为总理在订购疫苗，因为总理也是卫生部长。”





其他政界人士也用互联网语言对这一消息做出了反应，塔州的绿党参议员尼克·麦基姆（Nick McKim）制作了一段关于斯科特·莫里森和他的许多“分身”的TikTok视频。





在视频中，麦基姆模仿莫里森到达“内阁”会议时，一遍又一遍地向不同的自己打招呼。



在Kooyong选区击败前国库部长的独立议员莫尼克·瑞恩（Monique Ryan）也加入了进来。





“已经检查了选区办公室的所有橱柜，搜寻Kooyong后备议员。目前没有发现莫里森，”她在推特上说。



莫里森的内阁照片也赢得了一次重拍。



澳大利亚喜剧演员丹·伊利奇（Dan Ilic）或许不想踏入满是莫里森的会场。他在推特上说，希望这位前总理不要出席即将举行的就业峰会。





就业和技能峰会定于9月举行，为期两天，将汇集政府、工会、企业和民间团体的成员。



一位推特用户在回应伊利奇的推文时说，莫里森的出席或许可以给峰会节省一些零食成本，因为莫里森是“四合一”的人：“你可以节省小蛋糕和咖啡的费用，因为莫里森‘一个顶四个’。”





不过这条推文是在莫里森确认曾担任第五个职务之前发出的，目前或许需要更新成“五合一”了。





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