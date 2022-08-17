SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（8月18日）Play13:29SBS 普通话电台其他收听方式 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.34MB)Published 18 August 2022 at 8:43amBy Cindy Xie, Jason Liu, Olivia YuanPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 18 August 2022 at 8:43amBy Cindy Xie, Jason Liu, Olivia YuanPresented by Olivia YuanSource: SBS莫里森秘密兼任部长 总督被呼吁作出解释；总理与原住民事务部长将就原住民声音写入宪法征询意见；中国军队前往俄罗斯 参加跨国军事演习；Advertisement英国通胀率创下40年来最高值。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE台湾举行军事演习以抵抗来自中国的压力英国消费者价格通胀率飙升至10.1%一种“改变游戏规则”的Omicron特异性疫苗已在英国获批。澳大利亚人什么时候可以接种它？分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2022年8月17日）气象局发布拉尼娜现象警报 春季或将更潮湿因偷窃原住民头骨 前塔州州长克劳瑟的雕像被请出霍巴特市中心避世多年的阿富汗盟友 与被害澳洲战友之父面述当年战场惨剧