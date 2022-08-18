Medicare-style能否使房屋保险更加公平？

一位教授说，由于气候变化导致许多人负担不起保费，因此对房屋保险采取“Medicare式”的做法将使该系统更加公平。





新南威尔士大学政治哲学教授杰里米·莫斯（Jeremy Moss）说，澳大利亚迫切需要一种新的房屋保险模式，因为目前的模式“不适于达成其目的”。





一百万澳大利亚家庭处于极端的保险压力中，其中最脆弱的家庭受到日益严重的气候灾害影响。





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基于市场的模式期望所有的房主都能承担损失的风险。



莫斯教授周四表示：“我们需要一种与医疗保险的基础模式相类似的方法，使房屋保险公平和可负担——实际上算是一种‘Medicare式’的方法，来构建家庭保险选项。”





这是在新州政府对今年袭击北部河流地区和Hawkesbury-Nepean河流域的破坏性洪水进行审查后发布的。





审查报告中的28条建议之一是，保险业应改善其对新建房屋的指导方针，以便洪水过后建造的房屋能够获得更便宜的保险。





报告建议，一个“新州灾难应用程序（NSW disaster app）”也可用于帮助处理保险索赔。





由于气候变化的影响和自然灾害，澳大利亚的房屋将变得越来越难以投保。



今年5月，气候委员会估计，到2030年，4%的家庭将无法投保。





莫斯教授说，一个“Medicare式”的保险模式将提供最低水平的保障，无论投保人的选择和财产风险如何。





莫斯教授和新南威尔士大学实际司法倡议组织（UNSW practical justice initiative）中的其他人在2019-20财年澳大利亚灾难性丛林大火后提出了类似的保险模式。





他说，保险问题引发了关于未来应对气候变化的更大问题。





“我们需要就应该要求个人承担多少风险，以及社会是否应该允许普遍存在的‘气候劣势’做出决定。”





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