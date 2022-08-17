新州洪水调查报告已发布 州长表示接受报告中的每一项建议

要点 新州州长佩洛提宣布他已经接受了报告中的每一项建议

洪灾过后，新州灾害管理机构Resilience NSW受到批评，将被重新改组

一个新的防灾机构、对易受洪灾地区居民的救援培训以及应急服务的后台合并，将构成新州政府对今年毁灭性洪灾的回应的一部分。





州长佩洛提（Dominic Perrottet）宣布他已经接受了前首席科学家奥凯恩（Mary O'Kane）和前新州警察专员富勒（Mick Fuller）的调查报告中的每一项建议。





州长责成这两人调查北部河流地区和Hawkesbury-Nepean地区洪灾后的恢复和重建工作，这些洪水在全州造成13人死亡。





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佩洛提表示，在毁灭性的洪水发生后的六个月里，灾后重建已经取得了进展，但仍有许多工作要做。





他周三在利斯莫尔（Lismore）说：“淹没美丽的北部河流的大自然之力是毁灭性的，我们为未来重建和重新培训社区也将做出相匹配的承诺和奉献。”





“这是摆在我们面前的漫长旅程，我们需要确保以一种有韧性的方式进行重建，以一种保持这些美好社区的特色和魅力的方式。”



NSW Premier Dominic Perrottet (centre) and Deputy Premier Paul Toole (right) with Local MP Janelle Saffin during the release of the NSW floods report at Southern Cross University in Lismore, NSW. Source: AAP / Jason O'Brien

新州政府将如何应对该调查报告？

根据报告中的一项重要建议，政府将在今年年底前成立一个重建机构。





该机构将是该州负责防灾的领导机构，并将寻求长期的防洪解决方案。





它还将从政府和慈善机构收集和分配重建资金，以确保重建工作均匀有效地进行。





洪灾发生后，新州灾害管理机构Resilience NSW因其洪水响应恢复工作不力而受到批评，如今该机构将进行重组。





佩洛提说：“我们将重塑Resilience NSW并将其转变为一个更精简、更灵活的机构，称为Recovery NSW，该机构将专注于灾害事件发生后的前100天期间的所有工作。”





将州紧急服务部门（State Emergency Service, SES）和规模更大的新州乡村消防服务队（NSW Rural Fire Service, RFS）部分合并也是这份335页报告中的28项建议之一。





合并将利用RFS的规模，令其负责行政管理和规划。





洪水多发地区的居民将接受使用自己的私人船只进行救援的培训，许多人在2月的洪水期间就这样做了。





佩洛提表示，许多人没有时间承诺成为SES或RFS志愿者。





“但有很多人想要接受这种培训，”他说。



Onlookers watch on as the Windsor Bridge is impacted by floodwater from the Hawkesbury river at Windsor, northwest of Sydney, on 3 March, 2022. Source: AAP / Dan Himbrechts 一位新的副警察局长将带领一个州级应急行动中心，以领导救灾响应工作。





另外，该州还将设立一个由高级部长和公务员参与的常设内阁委员会，以准备应对重大自然灾害。





另一个关键提案是备受争议的加高悉尼西部Warragamba水坝墙的提案。





预计将包含在下一卷报告中的一份长达28页的案例研究表明，加高大坝墙将使人们有更多时间撤离。





报告称，长期以来意见一直两极分化的加高大坝墙计划可以将关键基础设施被水淹没的时间点推迟11个小时，包括温莎大桥（Windsor bridge）上的一条重要疏散路线。





本月早些时候，议会委员会对洪水响应措施的调查和报告中也讨论了加高大坝墙的问题。





该委员会听取了支持和反对加高坝墙的论点，但没有提出建议。





该委员会还指出，Resilience NSW“展示了新南威尔士州政府洪灾响应的一些最大失败”。





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