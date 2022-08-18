连续第三次拉尼娜事件对澳洲意味什么？从洪水到林火风险逐个看

澳大利亚气象局预测，今年的春天将会寒冷潮湿，可能会出现连续的第三次拉尼娜（La Niña）气候现象。





在2020年和2021年，澳大利亚连续两年经历了拉尼娜气候事件。如今，随着气象局将其天气级别从“拉尼娜观察”调到“拉尼娜警报”，第三次拉尼娜气候事件预计将会到来。





最终声明最早也要到10月或11月才能做出。如果得到确定，2022年澳大利亚将是自1900年有记录以来第四次连续发生三次拉尼娜事件。





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如果这将发生，情况会是如何?



什么是拉尼娜气候事件?

本周二，澳大利亚气象局将ENSO展望调成“拉尼娜警报”状态，这意味着拉尼娜在未来几个月发生的几率已增至70%左右。这大约是在任何一年拉尼娜形成的正常可能性的三倍。





气象局的气候学家将继续密切监测热带太平洋的条件以及模型展望，以寻找拉尼娜现象重新出现的进一步迹象。



澳大利亚气象局高级气象学家乔纳森·豪（Jonathan How）表示：“拉尼娜意味着热带太平洋海面温度的变化，东太平洋的海水比正常温度低，而澳大利亚以北的西太平洋的海水比正常温度高。”





“随着信风的增强，它增加了空气中的水蒸气量，这给澳大利亚东部和中部带来更多的雨水，北部雨季开始时将更加潮湿。”





这种提升的可能性与印度洋负偶极的发展同时出现。据澳大利亚气象局称，这通常会导致澳大利亚大部分地区的降雨量高于平均水平。





新州气候变化研究中心高级研究助理阿古斯·桑托索（Agus Santoso）博士解释：“印度洋负偶极以澳大利亚西北部和印度尼西亚上空变暖为标志，可以通过加强支持拉尼娜的太平洋信风，促进拉尼娜的生成。”





拉尼娜和对应的厄尔尼诺（带来长时间的干旱天气）是两个有待进一步探索和理解的现象，而人们所知道的仅仅是基于一个多世纪的观测。





蒙纳士大学地球、大气和环境学院的副教授肖恩·麦格雷戈（Shayne McGregor）博士说，由于缺乏数据，很难去评价长期或反复发生的拉尼娜事件是否不寻常，又或者拉尼娜的频率是否会改变。



洪水风险会增加吗?

这种天气模式是澳大利亚东海岸最近发生毁灭性洪水的原因。





乔纳森·豪表示，连续第三次发生拉尼娜气候事件意味着该地区的“洪水风险升高”。





他说：“许多生活在东部的澳大利亚人都知道，那里的土壤仍然相当潮湿，河水涨得很高，水坝也满了。在这种降雨量增加的前景下，澳大利亚东部大部分地区的洪水风险确实增加了。”





澳大利亚研究委员会（ARC）极端气候卓越研究中心副主任朱莉·阿布拉斯特（Julie Arblaster）教授说，三年内发生第三次拉尼娜气候事件将“非常令人担忧”，因为今年春天它可能给澳大利亚东部带来潜在的潮湿天气。



阿布拉斯特教授表示，许多地区仍处于从今年早些时候的洪灾恢复的进程中，在已经饱和的集水区，雨量增加可能会阻碍这种恢复。





桑托索博士说，印度洋负偶极预计将在春季达到峰值，这也可能意味着澳大利亚南部地区的“降雨量高于正常水平”。



这对森林火灾风险意味着什么?

这种现象非常复杂， 在拉尼娜气候事件当中，非常干燥的情况也同样有可能发生。





“因为展望的前景是比正常情况下潮湿，丛林火灾的风险实际上更低。但这并不意味着非常炎热和干燥的情况不会发生。所以我们仍然需要为丛林火灾风险做好准备，”桑托索博士说。





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