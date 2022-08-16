为助多元社区应对洪水危机 新州SES用六语包括普通话宣传安全信息

新州紧急服务中心（SES）已发起新的公共信息宣传活动，重点关注洪水易发地区的多元社区。





新州应急服务和灾后恢复重建事务部长斯蒂芬·库克（Steph Cooke）表示，新的公共信息宣传活动，将通过社交媒体、广播和多元文化社区报纸发布，并包括视频内容，希望有助于当地社区了解如何应对洪水危机，做好安全措施。





库克女士说：“该活动将通过阿拉伯语、粤语、波斯语、韩语、普通话和旁遮普语六种语言开展，帮助霍克斯伯里-尼皮恩（Hawkesbury-Nepean）周边多元文化语言社区（CALD）民众，让他们更好了解在发生洪水时该怎么做。”





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“对于洪水易发地区的居民来说，了解新州当局的建议非常重要，这样他们就能意识到恶劣天气的危险性，并在洪水发生时做好应对准备。”





新州多元文化部长马克·库瑞（Mark Coure）表示，新州政府承诺确保大家都能获晓重要信息，这一使用多语言开展的宣传活动为又一明例。





“在多元文化社会，我们必须提供清晰简明的信息，告诉人们在紧急情况下应做什么，这最终会帮助他们更具抗灾能力，” 他说。



SES发布有关如何应对洪水危机的多语言视频，图为简体中文视频的截图。 Credit: SES website 据新州应急服务部门介绍，这一活动使用多种语言进行宣传，主要公共安全信息包括:



当接到疏散令时，呆在家里不安全；

在洪水中开车不安全；

听取新州新州应急服务部门的警告并及时了解最新建议非常重要；

如何准备好可供随时出发的应急工具包。

使用简体中文和普通话而定制的安全信息内容，具体包括“洪水会再次泛滥“、“为洪水做好准备”、“了解信息”、“随时出发应急包”、“知道如何离开”以及“备灾建议”等等，并有关于“了解风险”的视频。





新州紧急服务中心专员约克（Carlene York）认为，这项活动宣传对霍克斯伯里-尼皮恩当地社区非常重要，“他们说英语以外的语言，一些人在过去18个月里经历了多次洪水。”





“我们现在有多种语言的定制内容，更为相关，更方便社区居民了解。这只是我们为沟通如何在洪水期间做好准备和保证安全而采取的措施之一。”



在新州今年2月至3月发生的洪灾当中，多元文化语言社区中有三人丧生。当时多元文化语言社区有一些成员，认为虽然新州紧急服务中心和新州政府经常发出洪水警告，但由于语言障碍，这些信息往往无法有效地传达到他们的社区成员中。





他们认为，沟通渠道非常重要，如果使用人们的母语宣传这些安全信息，人们会更为容易获知。



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