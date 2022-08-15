维州2022-23财年移民计划为所有职业打开永居大门

要点 维州政府表示，其2022-23年技术移民计划现已开放

内政部相关职业清单上的所有职业如今都有资格提交申请

该计划同时向居住在维州和海外的申请人开放，为技术移民提供了获得维州永居权的途径

维州政府表示，其2022-23年技术移民计划现已开放。





该州政府发布声明说：“该计划向居住在维州和海外的申请人开放，为技术移民提供了在维州获得永久居留权的途径。”





“成功的申请人为维州带来的技能有利于雇主和更广泛的维州经济。该计划提供两种签证途径，”声明补充说。





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政府表示“与往年一样，申请人首先需要提交兴趣登记（ROI），然后通过竞争择优，申请签证提名。”





在提交ROI之前，申请人应确保他们符合所有资格要求，ROI将在2023年5月之前进行评估。



Visa application - approved Credit: maybefalse/Getty Images 政府指出，遴选过程竞争激烈，在2021-22财年有超过15000份ROI提交。





政府还鼓励之前未被选中的申请人在2022-23财年重新提交ROI。





30岁的加瓦尔（Tanmay Jhawar）三天前刚刚获得了永居签证，他很高兴这一过程已经结束，一切尘埃落定。



Tanmay Jhawar is an IT professional who currently lives in Melbourne. Credit: Supplied by Tanmay Jhawar “我在8月9日获得了签证，现在我松了一口气。我在IT行业工作，是在去年提交的PR签证申请，所以我相信如果该州有紧急的工作需求，签证审理过程不会太久，"他认为。





据墨尔本一位移民专家尼哈·辛格（Neha Singh）说，今年的移民计划为去年未能获得邀请的申请人提供了一个很好的机会，因为去年该计划仅针对科学、技术、工程、数学和医学（STEMM）等特定领域的申请人；同时对之前无法满足州政府提名要求的人来说也是一个很好的机会。





她说：“这一次，他们开放了所有技能级别为1、2和3的职业。你只需要拥有一份工作，并能够出示工作证明即可。”





“在我看来，政府仍然会优先考虑一些职业，如医疗保健、社会服务、STEMM行业、先进制造业、主厨、厨师和幼教，”她补充说。





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