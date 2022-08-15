维州招聘近700名海外医护人员 冀缓解医疗系统重压

维州已招聘数百名海外的医生、护士、助产士和相关医疗专业人员，希望不断扩大医疗队伍，帮助缓解医院系统的压力。





在过去一年，近700名海外医护人员来到维州，在公共卫生服务部门工作，其中五分之一在边远地区工作。他们来自爱尔兰、加拿大、香港、新加坡、印度、新西兰、菲律宾和美国等国家和地区。





随着国际边境的开放，其它国家的医疗工作者对来澳大利亚工作和生活的兴趣持续增长。维州政府表示：“许多人渴望体验澳大利亚的生活方式，并在维州的公共卫生系统中进一步发展他们事业。”



Advertisement

据维州政府介绍，维州卫生系统一直在应对和管理新冠大流行所带来的持续影响，与此同时，社区和民众对卫生系统的服务需求之高也创下了纪录。 在这些情况下，通过国际渠道招聘新员工比以往更加重要。





近200名新到的医疗工作者已经加入维州政府的旅行津贴计划。如果他们搬到都会区，这一计划可以帮助他们支付高达一万澳元的搬迁费用；如果是搬到边远地区，则为13000澳元。





维州州长安德鲁斯（Daniel Andrews）表示：“工作者是我们医疗系统最有价值的资产；随着医疗需求持续上升，我们能给我们的医疗工作者的最大支持就是增加人手。”





上周，维州最新季度数据显示，由于流感季和新冠疫情，维州医疗系统面临着前所未有的压力。



READ MORE 维州将向公共医疗工作者发放3000澳元款项

今年6月上旬，维州宣布，护士、助产士、医生和护理人员将获得3000澳元的奖金，这是吸引和留住员工一揽子计划的一部分。





今年上半年，维州宣布，2022/23年度预算将为医疗系统拨款120亿澳元。



SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。