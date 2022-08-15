“哄睡神器”倾斜婴儿产品含重大安全风险恐致婴儿死亡

婴儿倾斜摇椅是全澳各地父母广泛使用的安抚婴儿的产品，但澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）近期发布的一份声明表示，这些产品有可能导致婴儿死亡的重大安全风险。





倾斜婴儿产品包括震动躺椅（bouncers）、电动摇篮（swings）以及摇椅（rockers）等，通常用于安抚婴儿或安置婴儿睡眠，被许多宝爸宝妈称为“哄睡神器”。但ACCC声明表示，这些产品在用于婴儿睡眠时有可能对其造成伤害甚至导致婴儿死亡。





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ACCC副主席迪莉娅·里卡德（Delia Rickard）在声明中说：“不幸的是，自2001年以来，澳大利亚每年约有两名婴儿的死亡与倾斜睡眠产品有关，如市场上用于睡眠的震动躺椅（bouncers）和摇椅（rockers）；而每年约有一名儿童的死亡与其它婴儿睡眠产品有关，如婴儿床、充气床和床垫。”





她补充说，许多父母没有意识到产品用于睡眠时的风险。





“正在睡觉的婴儿经常被父母和照顾者放在倾斜的睡眠产品（如震动躺椅和摇椅）上，但他们完全没有意识到严重的窒息风险。”



“因此我们希望在广泛听取产品制造商、零售商、行业团体、消费者组织和医疗专业人士关于解决婴儿睡眠产品相关风险的最有效策略的意见后，向政府提出最终建议，”里卡德女士说。





该咨询文件要求利益相关者考虑一系列监管方案，包括是否应永久禁止销售倾斜角度大于7度的婴儿睡眠产品，以及是否应根据《澳大利亚消费者法》引入婴儿睡眠标准。





里卡德女士称，ACCC考虑了现有的证据和专家意见，了解到一些睡眠产品的某些设计特点，如其弧度、硬度和某些类型材料的透气性也可能对婴儿造成危险。





“对所有婴儿睡眠产品的整体强制性安全和信息标准是我们正在征求反馈意见的一个选项，”她说。





事实上，新西兰监管机构的类似建议已导致这些产品在该国被完全禁止。





2019年12月，新西兰商业和消费者事务部长发布了一项不安全商品通知，禁止供应某些新的或使用过的倾斜婴儿睡眠产品（倾斜睡床）。





另外，里卡德女士表示许多日常用品可能会因为不安全的产品设计或父母/照顾者在不知情的情况下以不安全的方式使用产品而伤害婴儿。





她呼吁民众遵循公共卫生建议，只将婴儿放在平坦、坚固的表面上睡觉，并避免在婴儿床内或周围放置装饰品、松散的毯子或柔软的物体。





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