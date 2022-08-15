“官僚主义噩梦”：肖顿支持呼吁增加NDIS资源以解决欺诈和剥削现象

NDIS部长比尔·肖顿表示，虚假发票、有组织犯罪集团和服务费过高是该计划被利用的原因。

Bill Shorten speaking with NDIS logo in background

NDIS Minister Bill Shorten says false invoices, organised crime syndicates and overcharging for services are behind exploitation of the scheme.

联邦政府将考虑为国家残障保险计划（National Disability Insurance Scheme, NDIS）提供更多资源，以阻止服务中的欺诈与剥削行为。

NDIS部长比尔·肖顿（Bill Shorten）表示，虚假发票、有组织犯罪集团和服务费过高是该计划被利用的原因，但进一步的资源配置将有助于解决这个问题。

“我不满意现有的资源水平......如果我们需要更多的资源，我们必须找到它们，否则，坦率地说，它将自食恶果，”肖顿周一在澳广（ABC）电台表示。

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“虽然我认为这应该是世界上最好的计划，但目前还不是。对于太多人来说，这已经成为一场官僚主义的噩梦。它没有兑现承诺。它已成为压力和焦虑的来源。”

“如果我们能够阻止金钱被盗取，并将更多的资源用于侦查欺诈行为，这意味着我们将拥有一个更好、更可持续的计划。”

在肖顿发表上述评论之前，澳大利亚犯罪情报委员会负责人迈克尔·费兰（Michael Phelan）对九号网络（Nine Network）表示，每年耗资300亿澳元的NDIS计划中有多达15%至20%可能被滥用。

然而，部长坚称这一数字为“数千万”，与费兰所描述的估计相差甚远。

“对我来说，为什么政府的不同部门之间不能更好地沟通，这是个谜……我不满意国家残障保险机构、税务局、警务部门之间沟通不足的现状，”肖顿说。

“我认为澳大利亚人会很惊讶，没有对声称提供服务的人的发票进行更多的尽职调查。”

肖顿将于周一在墨尔本举行的全国残障人士峰会上发言，并与负责运营NDIS的机构会面。

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Published 15 August 2022 at 12:11pm, updated 4 hours ago at 12:42pm
Source: AAP