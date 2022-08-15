“官僚主义噩梦”：肖顿支持呼吁增加NDIS资源以解决欺诈和剥削现象

联邦政府将考虑为国家残障保险计划（National Disability Insurance Scheme, NDIS）提供更多资源，以阻止服务中的欺诈与剥削行为。





NDIS部长比尔·肖顿（Bill Shorten）表示，虚假发票、有组织犯罪集团和服务费过高是该计划被利用的原因，但进一步的资源配置将有助于解决这个问题。





“我不满意现有的资源水平......如果我们需要更多的资源，我们必须找到它们，否则，坦率地说，它将自食恶果，”肖顿周一在澳广（ABC）电台表示。





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“虽然我认为这应该是世界上最好的计划，但目前还不是。对于太多人来说，这已经成为一场官僚主义的噩梦。它没有兑现承诺。它已成为压力和焦虑的来源。”





“如果我们能够阻止金钱被盗取，并将更多的资源用于侦查欺诈行为，这意味着我们将拥有一个更好、更可持续的计划。”





在肖顿发表上述评论之前，澳大利亚犯罪情报委员会负责人迈克尔·费兰（Michael Phelan）对九号网络（Nine Network）表示，每年耗资300亿澳元的NDIS计划中有多达15%至20%可能被滥用。





然而，部长坚称这一数字为“数千万”，与费兰所描述的估计相差甚远。





“对我来说，为什么政府的不同部门之间不能更好地沟通，这是个谜……我不满意国家残障保险机构、税务局、警务部门之间沟通不足的现状，”肖顿说。





“我认为澳大利亚人会很惊讶，没有对声称提供服务的人的发票进行更多的尽职调查。”





肖顿将于周一在墨尔本举行的全国残障人士峰会上发言，并与负责运营NDIS的机构会面。





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